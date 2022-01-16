Жители Днепра перекрывали железнодорожный переезд из-за отключений света

Половина поселка Шевченко, а это порядка 700 домов, несколько раз оставалась без света Фото: dp.informator.ua

Так люди пытались привлечь внимание к отключению электроэнергии, с которым сталкиваются с начала 2022 года. По информации журналистов, половина поселка Шевченко, а это порядка 700 домов, несколько раз оставалась без света. Пять дней отключали электроэнергию на 12 и более часов.

"Сотрудники ДТЭК приезжают, делают, но через полчаса света снова нет", – сказала жительница поселка Олеся.

С возмущенными жителями пообщались представитель железной дороги и глава Самарской районной администрации. После этого люди освободили переезд, движение транспорта восстановили.

Власти района, представители ДТЭК и железной дороги планируют провести круглый стол и найти решение проблемы. До этого момента глава райадминистрации Юрий Федько попросил жителей уменьшить потребление электроэнергии, чтобы избежать аварийных отключений.

"Ситуация возникла после Нового года и технически сложно решаемая, но мы постараемся разобраться с этим в кратчайшие сроки", – сказал он.