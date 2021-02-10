ДТЭК призвал продолжить реформу рынка электроэнергии Украины

Интеграция Украины в энергетический рынок Европы позволит усилить конкуренцию, снизить цены и повысить качество предоставляемых услуг, убежден генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Компания ДТЭК призвала продолжить реформу энергорынка Украины и для этого выступила за принятие ряда комплексных стратегических мер, заявил на пресс-конференции генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. Трансляцию компания вела в своем YouTube.

По его словам, текущий кризис на рынке электроэнергии – это следствие фундаментальных экономических ошибок по административному вмешательству в ценообразование. Финансовый дефицит отрасли с момента запуска новой модели рынка в 2019 году уже превышает 50 млрд грн.

"Рост задолженности в энергосистеме привели к сокращению затрат на ремонты и инвестиций в основное оборудование как тепловой генерации, так и атомной. Как следствие, мы наблюдаем рост аварийности, и падение надежности энергоснабжения страны. Несмотря на критику со стороны регулятора и обвинения отдельных политических игроков в нестабильной работе ТЭС, этой зимой ДТЭК по-прежнему является опорой энергосистемы Украины", – сказал генеральный директор ДТЭК.

Реформа должна обеспечить долгосрочное стабильное развитие энергетической отрасли и успешную интеграцию Украины в энергосистему континентальной Европы в 2023 году, отметил он.

"Решение этих системных проблем лежит в создании профессиональной команды, применении лучшего европейского опыта, интеграции энергосистемы Украины с ENTSO-E, установлении рыночных подходов к ценообразованию. Интеграция Украины в энергетический рынок Европы позволит усилить конкуренцию, снизить цены и повысить качество предоставляемых услуг. При этом важно обеспечить мониторинг на уровне правительства выполнения плана интеграции энергосистем Украины и Европы", – подчеркнул руководитель.

В 2022 году Украина должна в холле тестирования системы в изолированном режиме показать способность обеспечивать надежное энергоснабжение без импорта электроэнергии – тогда в 2023 году можно будет принимать решение о переходе на параллельную работу энергосистемы Украины с ENTSO-E, объяснил он.

Для того, чтобы энергосистема страны могла быть интегрирована в европейское энергетическое пространство необходимо, считает Тимченко, уже сегодня решить следующие проблемные вопросы энергорынка: