Кризис на энергорынке стал следствием непродуманной политики по управлению отраслью – Тимченко

Атомные станции и ТЭС Украины стали жертвой финансового хаоса и дисбаланса на рынке электроэнергии, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Максим Тимченко: На 1 октября 2020 года у нас было 2,5 млн тонн угля и ни у кого не возникало вопроса, будет у нас уголь зимой или не будет Фото: rbc.ua

Кризис на рынке электроэнергии стал следствием фундаментальных экономических ошибок по административному вмешательству в ценообразование, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на пресс-конференции 10 февраля. Трансляцию компания вела в своем YouTube.

"На 1 октября 2020 года у нас было 2,5 млн тонн угля и ни у кого не возникало вопроса, будет у нас уголь зимой или не будет. Потому произошла задержка в выводе из ремонтов атомных энергоблоков. Я думаю, они также стали жертвой этого финансового хаоса и дисбаланса, который произошел на рынке. Потому что ни мы, ни кто-либо другой из игроков, не имел достаточно денег для того, чтобы провести нормальный полноценный ремонт для подготовки к зиме", – сообщил глава ДТЭК.

Он подчеркнул, что из-за хронического дефицита средств в энергосистеме, убытков генерирующих компаний и долгов перед ними затраты на поддержание и обновление основных фондов в 2020 году сократились в два раза, сопоставимое снижение финансирования ремонтов наблюдалось и на АЭС.

"Тотальный дефицит денег, связанный с дисбалансом на рынке, привел к тому, что началось снижение финансирования ремонтов. Все деньги потратили на то, чтобы заплатить зарплату, покупать уголь для производства электроэнергии и, естественно, последним в этом списке осталось проведение ремонтов", – пояснил Тимченко.

В итоге, отметил он, в осенне-зимний период наблюдается четырехкратный рост аварийности блоков ТЭС. При этом, несмотря на рост аварийности, нагрузка на энергоблоки ДТЭК существенно возросла и этой зимой ТЭС "ДТЭК Энерго" работают со среднемесячной нагрузкой на 50% выше, чем годом ранее.

"Мы работаем всем составом оборудования. ДТЭК подхватил мощности Славянской станции, которая стоит, подхватил мощность "Центрэнерго", где блоки закрыты из-за отсутствия топлива. Естественно, нагрузка возросла, естественно, при отсутствии плановых ремонтов и инвестиций, эти блоки останавливаются. Мы максимально быстро, как это возможно, ремонтируем эти блоки. Мое мнение, при разумном [государственном] управлении, нужно поблагодарить тех ребят, которые восстанавливают блоки в три-четыре раза быстрее, чем это делается в обычном, регламентном режиме", – подытожил глава ДТЭК.

ВИДЕО