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ДТЭК ВИЭ начали проверку солнечных электростанций инновационными умными дронами

Человек не в состоянии проверить сотни тысяч солнечных панелей, из которых состоят крупнейшие электростанции, поэтому для такой работы ДТЭК ВИЭ использует дроны с тепловизорами, что позволяет быстро получать информацию о неисправностях и повышает надежность станции.

Управляют дронами эксперты, за один день такой пилот может обследовать около 150 тысяч панелей
Управляют дронами эксперты, за один день такой пилот может обследовать около 150 тысяч панелей
Фото: obozrevatel.com

В компании "ДТЭК ВИЭ" (возобновляемые источники энергии) начали использовать для проверки солнечных панелей "умные" дроны с тепловизорами. Об этом сообщает издание "Обозреватель".

По информации портала, в Украине – одни из самых мощных солнечных электростанций Европы. Это ДТЭК Покровская СЭС, которая состоит из 873 тысяч панелей и ДТЭК Никопольская СЭС в Днепропетровской области – из 750 тысяч панелей. Человек не в состоянии проверить такое количество солнечных панелей, отмечается в публикации, поэтому и в мировой практике люди не инспектируют панели таких масштабных солнечных электростанций на постоянной основе, это делают раз в год – накануне весенне-летнего солнечного максимума или в случае сильных гроз. Обычно компании приглашают сторонние организации для такой проверки, но это дорогостоящая услуга, и некоторые станции вообще не проводят диагностику. 

"Неисправность одной солнечной панели найти очень трудно, она может длительное время оставаться незамеченной и негативно влиять на параметры оборудования этого круга и даже может "заражать болезнью" другие панели", – пишут авторы.

Дроны с тепловизорами могут зафиксировать увеличение температуры панели на несколько десятых градуса и передать GPS-координаты в компьютер, также они делают аэрофотоснимки в инфракрасном спектре. Это позволяет бригадам технического обслуживания получать информацию почти в режиме реального времени и быстро устранять неполадки. Управляют дронами эксперты, за один день такой пилот может обследовать около 150 тысяч панелей, на полную диагностику крупнейшей солнечной станции в Украине – Покровской СЭС – потребуется семь дней.

Директор Покровской СЭС Олег Соловей рассказал, что результаты пилотного проекта на Никопольской СЭС показали: 10 процедур диагностики в год повысили точность обнаружения дефектов на 40%, вероятность корректной диагностики выросла почти в три раза и составила более 90%. Он отметил, что в следующем году ожидают увеличение этого показателя до 100%.

"Мы ожидаем стопроцентной эффективности как от самих себя, так и от наших станций, – сказал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис. – Мы постоянно внедряем новейшие технологии в повседневную жизнь наших людей и на каждом из наших проектов "зеленой генерации". Мы постоянно совершенствуемся и наши дроны такие быстрые и умные только благодаря нашим людям, которые ими управляют".

ДТЭК ВИЭ разрабатывает собственную комплексную софтверную модель, которая будет анализировать в единой системе данные, полученные из разных источников – SCADA, метеостанции и беспилотников. На основе этой информации программа будет формировать рекомендации для плана поддержки оборудования. Таким образом можно перейти от реагирования на проблемы в работе оборудования к их предотвращению. В компании отметили, что новое оснащение можно будет сравнить с новейшим оборудованием космических станций.

Теги: ДТЭК, беспилотники, технологии, инновации, электростанция, проверки
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