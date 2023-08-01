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Экономика Украины ежемесячно теряет около $2 млрд из-за выезда беженцев – Минфин

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Марченко рассказал о потерях экономики из-за миграции украинцев
Марченко рассказал о потерях экономики из-за миграции украинцев
Фото: mof.gov.ua

Украинская экономика ежемесячно теряет около $2 млрд из-за того, что миллионы украинцев стали беженцами в результате войны. Об этом 1 августа сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире информационного телевизионного марафона, который транслировал канал "Рада".

"Мы потеряли чрезвычайно ценностный человеческий капитал, если можно так сказать, ведь люди – это самое ценное, что есть в нашей стране. Наши мигранты – это то, что мы хотели бы вернуть в Украину. Есть оценки Национального банка Украины относительно расчетов граждан Украины за рубежом. Эти расчеты составляют $2 млрд в месяц. Это, конечно, средства, которые вымываются из экономики страны и вкладываются в экономики стран, которые приютили наших мигрантов", – сказал он.

Министр считает, что единственный способ, которым можно исправить ситуацию, – создать условия, когда сограждане смогут безопасно вернуться домой и работать в Украине, создавая добавленную стоимость.

Контекст:

По данным ООН, количество украинцев, выехавших за границу страны из-за вторжения РФ и остающихся там, составляет 6,217 млн. Из них 5,86 млн получили статус временной защиты в Европе.

По данным Министерства экономики, в настоящее время за пределами Украины находятся около 6,2 млн украинцев, уехавших после начала полномасштабного вторжения России. Об этом 31 июля сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная в эфире "Укринформ".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: миграция, экономика, война России против Украины, мигранты, Сергей Марченко
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