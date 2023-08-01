Экономика Украины ежемесячно теряет около $2 млрд из-за выезда беженцев – Минфин

"Мы потеряли чрезвычайно ценностный человеческий капитал, если можно так сказать, ведь люди – это самое ценное, что есть в нашей стране. Наши мигранты – это то, что мы хотели бы вернуть в Украину. Есть оценки Национального банка Украины относительно расчетов граждан Украины за рубежом. Эти расчеты составляют $2 млрд в месяц. Это, конечно, средства, которые вымываются из экономики страны и вкладываются в экономики стран, которые приютили наших мигрантов", – сказал он.

Министр считает, что единственный способ, которым можно исправить ситуацию, – создать условия, когда сограждане смогут безопасно вернуться домой и работать в Украине, создавая добавленную стоимость.