Впервые с июня 2022 года. НБУ снизил учетную ставку до 22%

Учетная ставка будет снижена с 28 июля, говорится в релизе.

"Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке сделали возможным начало цикла снижения учетной ставки. Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноз дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений. Это важный элемент обеспечения курсовой устойчивости при смягчении валютных ограничений и перехода к большей гибкости обменного курса", – заявили в НБУ.

Регулятор ожидает, что снижение учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой стабильности поддержит восстановление экономики.

Контекст:

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. Чем выше ставка, тем дороже для банков и для потребителей стоят кредиты и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их. В результате спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона повышения учетной ставки – сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.

В июне 2020 года учетная ставка в Украине достигла исторического минимума – 6%. В марте 2021 года НБУ начал постепенно повышать ее, и в январе 2022-го, за месяц до российского вторжения, Нацбанк повысил ставку до 10%. 3 июня 2022 года Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25%. С тех пор ставка держалась на этом уровне.

В НБУ отмечали, что повышение ставки снизит давление на курс гривны и будет стимулировать потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не в иностранной валюте, а также усилит возможности самого Нацбанка по сдерживанию инфляции во время войны.