Впервые с июня 2022 года. НБУ снизил учетную ставку до 22%

Учетная ставка будет снижена с 28 июля, говорится в релизе.
"Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке сделали возможным начало цикла снижения учетной ставки. Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноз дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений. Это важный элемент обеспечения курсовой устойчивости при смягчении валютных ограничений и перехода к большей гибкости обменного курса", – заявили в НБУ.
Регулятор ожидает, что снижение учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой стабильности поддержит восстановление экономики.
Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. Чем выше ставка, тем дороже для банков и для потребителей стоят кредиты и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их. В результате спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона повышения учетной ставки – сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.
В июне 2020 года учетная ставка в Украине достигла исторического минимума – 6%. В марте 2021 года НБУ начал постепенно повышать ее, и в январе 2022-го, за месяц до российского вторжения, Нацбанк повысил ставку до 10%. 3 июня 2022 года Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25%. С тех пор ставка держалась на этом уровне.
В НБУ отмечали, что повышение ставки снизит давление на курс гривны и будет стимулировать потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не в иностранной валюте, а также усилит возможности самого Нацбанка по сдерживанию инфляции во время войны.