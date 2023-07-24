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Если в Украину не вернутся 2,8 млн женщин-беженок, это будет стоить 10% довоенного ВВП – Bloomberg

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68% украинских беженцев составляют женщины
68% украинских беженцев составляют женщины
Фото: depositphotos.com

Если в Украину не вернутся хоты бы 2,8 млн женщин, то это будет стоить стране 10% годового довоенного валового внутреннего продукта. Такие подсчеты 24 июля привело агентство Bloomberg.

В агентстве отмечают, что поскольку большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, то 68% украинских беженцев составляют женщины, а среди взрослых гендерное неравенство еще больше.

По словам аналитика агентства Александра Исакова, неспособность убедить вернуться хотя бы 2,8 млн женщин трудоспособного возраста будет стоить Украине 10% ее годового довоенного валового внутреннего продукта, что составит $20 млрд в год по самому худшему сценарию.

Агентство подчеркивает, что еще до полномасштабной войны самым слабым экономическим звеном Украины была ее демография: коэффициент рождаемости составлял всего 1,2, что является одним из худших показателей в Европе. Потери Украины среди военных и гражданских лиц, а также еще большее число раненых и травмированных, неспособных работать, еще сильнее сокращают число потребителей и рабочей силы, без которых невозможно восстановление.

Правительство Украины имеет амбициозные планы послевоенного восстановления, предусматривающие удвоение объема экономики к 2032 году., однако, по данным Министерства экономики, для достижения этой цели Украине не хватает 4,5 млн работников и предпринимателей. Восполнить этот пробел планируется за счет возвращения беженцев, 60% которых имеют высшее образование, и иностранных специалистов.

С этой целью разрабатываются меры по стимулированию возвращения женщин в рабочую силу, включая новый закон о труде, попытки сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин, а также гранты, помогающие супругам воевавших на фронте открыть свое дело.

В совокупности украинские беженцы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) составляют почти треть от 37,3 млн населения, проживавшего в стране до полномасштабной войны. По подсчетам Bloomberg, возвращение в Украину только половины всех беженцев будет стоить экономике $10 млрд в год. Это 5% ВВП с учетом того, что некоторые мужчины и семьи переедут к женщинам, которые решили остаться за границей.

Контекст:

Согласно оценкам Минфина, в 2022 году номинальный ВВП Украины упал с более чем $200 млрд до $161 млрд. Рост за 10 лет до $1 трлн означает ежегодное увеличение номинального ВВП Украины в долларах на 20%.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2022-м и 2023 годах до 3,2% и 3,5% соответственно. Нацбанк прогнозировал рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%.

После начала полномасштабного вторжения России многие предприятия страны были разрушены или закрылись. Минэкономики Украины в январе 2023-го оценило падение ВВП страны в 2022 году в 30,4% – это худший показатель за всю историю независимости.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году на уровне 0,5%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, ВВП, экономика, правительство, беженцы, вторжение, перемещенные лица, рост ВВП, война России против Украины, предприниматели, женщины, работа, демография, Минфин
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