Если в Украину не вернутся 2,8 млн женщин-беженок, это будет стоить 10% довоенного ВВП – Bloomberg

В агентстве отмечают, что поскольку большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, то 68% украинских беженцев составляют женщины, а среди взрослых гендерное неравенство еще больше.

По словам аналитика агентства Александра Исакова, неспособность убедить вернуться хотя бы 2,8 млн женщин трудоспособного возраста будет стоить Украине 10% ее годового довоенного валового внутреннего продукта, что составит $20 млрд в год по самому худшему сценарию.

Агентство подчеркивает, что еще до полномасштабной войны самым слабым экономическим звеном Украины была ее демография: коэффициент рождаемости составлял всего 1,2, что является одним из худших показателей в Европе. Потери Украины среди военных и гражданских лиц, а также еще большее число раненых и травмированных, неспособных работать, еще сильнее сокращают число потребителей и рабочей силы, без которых невозможно восстановление.

Правительство Украины имеет амбициозные планы послевоенного восстановления, предусматривающие удвоение объема экономики к 2032 году., однако, по данным Министерства экономики, для достижения этой цели Украине не хватает 4,5 млн работников и предпринимателей. Восполнить этот пробел планируется за счет возвращения беженцев, 60% которых имеют высшее образование, и иностранных специалистов.

С этой целью разрабатываются меры по стимулированию возвращения женщин в рабочую силу, включая новый закон о труде, попытки сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин, а также гранты, помогающие супругам воевавших на фронте открыть свое дело.

В совокупности украинские беженцы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) составляют почти треть от 37,3 млн населения, проживавшего в стране до полномасштабной войны. По подсчетам Bloomberg, возвращение в Украину только половины всех беженцев будет стоить экономике $10 млрд в год. Это 5% ВВП с учетом того, что некоторые мужчины и семьи переедут к женщинам, которые решили остаться за границей.