Экономист Кушнирук о законопроекте про пластик: Кто будет заморачиваться с переработкой, когда можно просто запретить и оштрафовать?

Экономист напомнил, что в ЕС есть директивы, регламенты и инструкции с иллюстрациями про обращение с отходами Фото: depositphotos.com

"Помню, что именно агрессивная, но откровенно непрофессиональная, борьба "экологов" за сохранение лесного фонда привела к массовому внедрению пластика вместо бумаги. Сейчас мир ломает голову, как решить проблему массового загрязнения окружающей среды пластиком. К сожалению, эта привычка к хайпу вместо системного решения проблем характерна не только для Украины (в том числе для пластика), но вообще для многих стран. Наблюдаю это в разных сферах. Например, множество раз писал о непрофессиональном популизме в борьбе с табакокурением. Поэтому, кстати, не очень советую спешить с вступлением Украины в ЕС. Простое принятие законов и других нормативных актов не может привести Украину к стандартам ЕС", – убежден экономист.

Он отметил, что нет смысла принимать законы только для отчета, без планов долгосрочных изменений, так как в этом случае к неэффективной экономике добавится еще больше коррупции. В качестве примера эксперт привел попытку решить проблему загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами.

"Еще в конце 2021 году группой депутатов под руководством "Слуги народа" во главе с председателем природоохранного комитета ВР Олегом Бондаренко был зарегистрирован в Верховной Раде проект закона под №6077 "Об ограничении производства и обращения пластиковой продукции одноразового использования на территории Украины". Евросоюз после совершенных глупостей по поводу замены древесины на пластик начал решать эту проблему более взвешенно и постепенно. Системно и последовательно сокращая с 1994 года опасные отходы, внедряя технологии раздельного сбора мусора, его переработки и утилизации вместо сжигания и захоронения у крупных городов, ЕС пришел к запрету отдельных изделий из пластика как элемента этой политики", – объяснил Кушнирук.

Экономист напомнил, что члены ЕС планируют к 2030 году отказаться от некоторых пластиковых изделий и сделать потребление пластика максимально циклическим – пускать пластиковую тару на переработку.

"Каждое европейское государство идет своим путем, учитывая собственную экономическую и экологическую ситуацию, наличие альтернативных ресурсов – бумага, древесина, “натуральный” пластик. Что же предлагают Украине? Проектом закона №6077 предлагается одним махом запретить весь одноразовый пластик. При этом его авторы даже не смогли удачно скопировать положения европейской директивы 2019 года, запретив даже то, что не запрещено в ЕС. Последствия такого бессмысленного решения вполне очевидны: сокращение рабочих мест, отсутствие посуды для населения и военных и многое другое. Но кого это волнует?" – пишет он.

Кушнирук заявил, что вместо внедрения европейских правил обращения с отходами, к которому годами приучали европейские домохозяйства, авторы законопроекта предлагают штрафы за производство и распространение пластика.

"Да, даже если ты произвел пластиковую тарелку на экспорт, штраф все равно найдет тебя. Чтобы увидеть, как это происходит в ЕС, достаточно просто внимательно пересмотреть европейские директивы, регламенты и даже мануалы с иллюстрациями и сравнить их с произведением искусства №6077 на несколько статей. Кто будет заморачиваться, внедряя ценные меры по переработке и сортировке отходов, когда можно просто запретить что-нибудь и оштрафовать?" – отметил эксперт.

Он считает, что у этого законопроекта есть бенефициары.

"Итак, кому это выгодно? В кулуарах парламента поговаривают, что проект закона №6077 появился в повестке дня сейчас, ведь Минприроды вместе с профильным комитетом ВР планируют безотлагательно "освоить" деньги, выделенные из бюджета на срочную замену пластиковых стаканчиков на бумажные. Действительно ли кто-то считает, что это именно то, в чем нуждается сейчас наша воюющая страна? Неужели это нужно делать наспех, без необходимости комплексного решения этой проблемы?" – резюмировал Борис Кушнирук.