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Экономист Охрименко: "Проминвестбанк" давно не банк и в неумелых руках может превратиться в ноль без палочки

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, покупатель "Проминвестбанка" – "либо идиот, либо точно знает, как собирать долги и как договариваться".

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Юрий Охрименко: Сегодня "Проминвестбанк" это не банк вовсе, причем они сами это признают
Юрий Охрименко: Сегодня "Проминвестбанк" – это не банк вовсе, причем они сами это признают
Фото: НАШ / YouTube

"Проминвестбанк" на сегодня распродал все свои активы и не стоит ничего, заявил на своей странице в Facebook экономический эксперт, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"То, что купил неизвестный покупатель (хотя я могу догадываться, кто это был на самом деле), в неумелых руках превращается из $10 млн в ноль без палочки. Сегодня "Проминвестбанк" – это не банк вовсе, причем они сами это признают (если вы не знали, 4-го числа акционеры "Проминвестбанка" хотели вернуть Нацбанку свою лицензию. Думаю, что не сделали они этого, чтобы не сорвать аукцион, но отказ от лицензии, как мне кажется, это вопрос времени)", – написал эксперт.

Он добавил, что "Проминвестбанк" – "это большой мешок с долгами".

"Причем долги перед банком почти все проблемные, а долги банка почти все недисконтируемые. Реальная стоимость банка – не 10 млн, даже не 0, а минус пару десятков миллионов. Так что, покупатель "Проминвестбанка" – либо идиот, либо точно знает как собирать долги и как договариваться (читай – профессиональные коллекторы). В мире большого бизнеса второй вариант гораздо более вероятен", – убежден Охрименко.

https://www.facebook.com/OkhrimenkoAlex/posts/3080110195334901

99,7726% акций дочернего банка российской государственной корпорации ВЭБ.РФ, ПАО "Проминвестбанк", продали на аукционе 4 марта. В российском банке заявили, что будут оспаривать сделку на основе решения Стокгольмского арбитража о запрете продажи. Заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина отметил, что это промежуточное решение и оно не прошло процедуру легализации в Украине.

Теги: бизнес, аукцион, лицензия, Проминвестбанк, долги, Александр Охрименко, сделка, продажа
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