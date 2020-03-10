В Минюсте заявили, что продажа акций "Проминвестбанка" не противоречила законам Украины

99,7726% акций дочернего банка российской государственной корпорации ВЭБ.РФ, ПАО "Проминвестбанк", продали на аукционе 4 марта. В российском банке заявили, что будут оспаривать сделку на основе решения Стокгольмского арбитража о запрете продажи. Заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина отметил, что это промежуточное решение и оно не прошло процедуру легализации в Украине.

Заявление о незаконности продажи акций "Проминвестбанка" не соответствует действительности, заявил в комментарии порталу LegalHub заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

4 марта 99,7726% акций дочернего банка российской государственной корпорации ВЭБ.РФ продали с аукциона на фондовой бирже ПФТС, сумма сделки составила 268 709 960 грн за 5 080 310 373 акции, сообщает сайт со ссылкой на данные биржи. Информация о покупателях акций банка еще не опубликована.

ВЭБ.РФ обвинила Украину в незаконной продажи акций "дочки", писало российское издание "Ведомости", якобы на основании решения Стокгольмского арбитража о запрете продажи "Проминвестбанка" в Украине.

Лищина отверг эти обвинения.

"В рамках подготовки к рассмотрению арбитражного иска ВЭБ.РФ к государству Украина о компенсации убытков решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019-го по ходатайству ВЭБ.РФ Украина была обязана воздержаться от принудительной реализации акций "Проминвестбанка", владельцем которых является ВЭБ.РФ", – сказал замминистра юстиции.

По его словам, промежуточное решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года не подлежит признанию на территории Украины. Одним из условий для предоставления разрешения на исполнение решения является его окончательность, а судебное решение украинского суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование или по завершении апелляционного пересмотра. Лищина пояснил, что ВЭБ.РФ подал в Киевский апелляционный суд заявление о признании на территории Украины решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года, оно принято к рассмотрению, но приостановлено до решения в Стокгольмском арбитраже по ходатайству государства Украина от 21 октября 2019 года об отмене арбитражного решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

"Утверждение о существующем запрете проведения торгов на основании решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года не соответствует действительности, поскольку такое решение не прошло процедуру его легализации на территории Украины и не является обязательным для третьих лиц и государственных органов", – заявил Лищина.

Таким образом, решение Стокгольмского арбитража пока не признано на территории Украины и не стало обязательным для исполнения.