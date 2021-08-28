Эксперт Центра Разумкова о ценах на рынке газа: Предложения "Нафтогаз Трейдинг" уникальны

Так Омельченко прокомментировал ситуацию с ценами на рынке газа.

"Нынешняя ситуация на европейском рынке демонстрирует важность для надежного обеспечения стран Евросоюза бронирования трейдерами мощностей ГТС Украины и переноса точки купли-продажи газа (с российского направления) на восточную границу Украины. Это создаст реальную конкуренцию на рынке предоставления услуг по транспортировке газа в интересах потребителей Украины и других стран Европы", – сказал Омельченко.

Директор коммуникаций "Нафтогаз України" Максим Билявский напомнил в Facebook, что "Нафтогаз Трейдинг" предлагает теплокоммунэнерго и ОСМД заключить трехлетние соглашения на поставку газа по долгосрочной рыночной цене. Цена газа на первый год составляет 7,42 грн/м³.

По словам Билявского, предложением не воспользовались 55% производителей тепла и горячей воды.

"Мы просим абонентов централизованного теплоснабжения убедиться, что их производитель имеет договор на поставку газа. Между тем, в ЕС спотовая цена газа продолжает расти и сегодня на хабе TTF составляет $490, или 13 230 грн за 1 тыс. м³ без учета транспортировки до границы Украины и других сборов", – отметил он.

Билявский написал, что российский "Газпром" создал искусственный дефицит поставок газа в Европу и это повлияло на рост спотовых цен на газ в ЕС и Украине.

"Стабилизировать ценовую ситуацию на энергетическом рынке ЕС может увеличение объемов транспортировки газа через газотранспортную сеть Украины. Наша система, в отличие от "Северного потока – 2" и других маршрутов, может оперативно реагировать на изменение рыночного спроса (благодаря газохранилищам), тем самым ограничивая коридор колебания спотовых цен на газ и, соответственно, уменьшая потребность в сжигании угля и снижая выбросы диоксида углерода", – добавил он.