НАК "Нафтогаз України" настаивает, чтобы европейские компании бронировали мощности украинской ГТС – Витренко

"Главная угроза, которая возникает из-за [газопровода] "Северный поток – 2" – это угроза прекращения транспортировки газа через Украину, что будет означать более высокий риск полномасштабного военного вторжения России. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранения физических объемов транзита как одно из средств предотвращения этого", – сказал Витренко.
Глава "Нафтогазу" заверил в надежности и конкурентоспособности украинской ГТС относительно других газопроводов, включая "Северный поток – 2".
"В дополнение к контрактам с европейскими компаниями мы готовы продолжать и текущий контракт с "Газпромом". Речь не идет о его прекращении прямо сейчас. После 2024 года "Газпром" может тоже бронировать мощности для транзита через Украину", – отметил он.
Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, указал Витренко.
Украинская сторона считает транзит газа важным источником финансирования трансформации энергетической отрасли, сказал он. К 2024 году Украина имеет контракт, который дает государству гарантированный доход в сумме $7,2 млрд.
"Если транзит продлят, например, еще на 10 лет, после 2024 года, это может дать Украине дополнительно $20 млрд. То есть это значительный источник для финансирования того же "зеленого" перехода", – заключил глава "Нафтогазу".
"Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".
В интервью "Украинской правде", опубликованном 1 марта, тогдашний глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявил, что компания готова к прекращению транзита через Украину.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через украинскую ГТС.
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон говорил в апреле, что "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.