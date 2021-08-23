НАК "Нафтогаз України" настаивает, чтобы европейские компании бронировали мощности украинской ГТС – Витренко

В рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд Фото: ЕРА

"Главная угроза, которая возникает из-за [газопровода] "Северный поток – 2" – это угроза прекращения транспортировки газа через Украину, что будет означать более высокий риск полномасштабного военного вторжения России. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранения физических объемов транзита как одно из средств предотвращения этого", – сказал Витренко.

Глава "Нафтогазу" заверил в надежности и конкурентоспособности украинской ГТС относительно других газопроводов, включая "Северный поток – 2".

"В дополнение к контрактам с европейскими компаниями мы готовы продолжать и текущий контракт с "Газпромом". Речь не идет о его прекращении прямо сейчас. После 2024 года "Газпром" может тоже бронировать мощности для транзита через Украину", – отметил он.

Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, указал Витренко.

Украинская сторона считает транзит газа важным источником финансирования трансформации энергетической отрасли, сказал он. К 2024 году Украина имеет контракт, который дает государству гарантированный доход в сумме $7,2 млрд.

"Если транзит продлят, например, еще на 10 лет, после 2024 года, это может дать Украине дополнительно $20 млрд. То есть это значительный источник для финансирования того же "зеленого" перехода", – заключил глава "Нафтогазу".