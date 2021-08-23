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НАК "Нафтогаз України" настаивает, чтобы европейские компании бронировали мощности украинской ГТС – Витренко

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В рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд
В рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд
Фото: ЕРА

НАК "Нафтогаз України" настаивает, чтобы европейские компании бронировали мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) на длительную перспективу уже осенью. Об этом сказал глава правления "Нафтогазу" Юрий Витренко 22 августа по итогам визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину, его процитировала пресс-служба компании.

"Главная угроза, которая возникает из-за [газопровода] "Северный поток – 2" – это угроза прекращения транспортировки газа через Украину, что будет означать более высокий риск полномасштабного военного вторжения России. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранения физических объемов транзита как одно из средств предотвращения этого", – сказал Витренко.

Глава "Нафтогазу" заверил в надежности и конкурентоспособности украинской ГТС относительно других газопроводов, включая "Северный поток – 2".

"В дополнение к контрактам с европейскими компаниями мы готовы продолжать и текущий контракт с "Газпромом". Речь не идет о его прекращении прямо сейчас. После 2024 года "Газпром" может тоже бронировать мощности для транзита через Украину", – отметил он.

Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, указал Витренко.

Украинская сторона считает транзит газа важным источником финансирования трансформации энергетической отрасли, сказал он. К 2024 году Украина имеет контракт, который дает государству гарантированный доход в сумме $7,2 млрд.

"Если транзит продлят, например, еще на 10 лет, после 2024 года, это может дать Украине  дополнительно $20 млрд. То есть это значительный источник для финансирования того же "зеленого" перехода", – заключил глава "Нафтогазу".

Контекст:

"Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".

В интервью "Украинской правде", опубликованном 1 марта, тогдашний глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявил, что компания готова к прекращению транзита через Украину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через украинскую ГТС.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон говорил в апреле, что "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

Теги: Газпром, Россия, НАК Нафтогаз, доходы, ГТС, газопровод, Юрий Витренко, Северный поток – 2
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