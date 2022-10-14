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Электронную очередь на границе откроют менее чем через месяц – Мининфраструктуры

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Благодаря новому проекту очереди на границе должны уменьшиться
Благодаря новому проекту очереди на границе должны уменьшиться
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

До запуска проекта "Электронная очередь пересечения границы", который должен уменьшить пробки на пропускных пунктах в Украине, осталось меньше месяца. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, сообщает "Укринформ" 14 октября.

"Сейчас готовимся запустить пилотный проект "єЧерга" на первом пункте пропуска "Ягодин –Дорогуск". Это важно в первую очередь для комфорта водителей, а также для организации работы пунктов пропуска, ведь они – наше лицо, первое, что видят перевозчики, прибывая в Украину из других стран. И часто это два разных мира со сравнением, к сожалению, не в нашу пользу. Так что будем это исправлять", – рассказал Найем.

Необходимость в проекте "єЧерга" возникла из-за увеличения нагрузки на автомобильные пункты пропуска, сказал замминистра. После полномасштабного вторжения России в Украину морские и воздушные пути были заблокированы, а количество товаров, переправляемых автомобилями через границу, с тех пор постоянно увеличивается. Так, за сентябрь физический объем экспорта составил 1,4 млн тонн. Это на 400 тыс. тонн больше, чем в марте этого же года.

Проект "єЧерга" позволит сократить время пребывания водителей в физической очереди у границы. Вместо этого они смогут ожидать в комфортных, приспособленных для отдыха местах, а не жить на обочине, рассказал Найем.

Он также отметил, что некоторые перевозчики пока имеют опасения насчет введения системы электронных очередей, но власти постоянно находятся с ними на связи.

"Объясняем, что электронная очередь будет бесплатной, что именно эта система позволит как можно эффективнее планировать поездки и перестать жить водителям по 710 дней на обочине, а ждать рейса в комфортных условиях. Именно "єЧерга" поможет окончательно убрать влияние человеческого фактора на то, кто первым из перевозчиков пересечет границу", – сказал замминистра.

Контекст:

Правительство утвердило старт экспериментального проекта "Электронная очередь пересечения границы" 9 декабря 2021 года.

Идея работы очереди – предварительное бронирование времени, когда можно пересечь границу.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тогда заявил, что проект позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам – не простаивать по несколько дней. Также планировалось создать удобные зоны ожидания.

Теги: Мустафа Найем, граница, очередь, грузоперевозки
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