Электронную очередь на границе откроют менее чем через месяц – Мининфраструктуры

"Сейчас готовимся запустить пилотный проект "єЧерга" на первом пункте пропуска "Ягодин –Дорогуск". Это важно в первую очередь для комфорта водителей, а также для организации работы пунктов пропуска, ведь они – наше лицо, первое, что видят перевозчики, прибывая в Украину из других стран. И часто это два разных мира со сравнением, к сожалению, не в нашу пользу. Так что будем это исправлять", – рассказал Найем.

Необходимость в проекте "єЧерга" возникла из-за увеличения нагрузки на автомобильные пункты пропуска, сказал замминистра. После полномасштабного вторжения России в Украину морские и воздушные пути были заблокированы, а количество товаров, переправляемых автомобилями через границу, с тех пор постоянно увеличивается. Так, за сентябрь физический объем экспорта составил 1,4 млн тонн. Это на 400 тыс. тонн больше, чем в марте этого же года.

Проект "єЧерга" позволит сократить время пребывания водителей в физической очереди у границы. Вместо этого они смогут ожидать в комфортных, приспособленных для отдыха местах, а не жить на обочине, рассказал Найем.

Он также отметил, что некоторые перевозчики пока имеют опасения насчет введения системы электронных очередей, но власти постоянно находятся с ними на связи.

"Объясняем, что электронная очередь будет бесплатной, что именно эта система позволит как можно эффективнее планировать поездки и перестать жить водителям по 7–10 дней на обочине, а ждать рейса в комфортных условиях. Именно "єЧерга" поможет окончательно убрать влияние человеческого фактора на то, кто первым из перевозчиков пересечет границу", – сказал замминистра.