Энергетики требуют от нардепов безотлагательно решить проблему долгов на энергорынке

Несмотря на подписанный меморандум о взаимопонимании, а также принятый закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (№810-IX от 21 июля 2020 года), производители электрической энергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не получают 100% расчетов по "зеленому" тарифу, сказано в обращении Первой энергетической ассоциации Украины.

В Первой энергетической ассоциации призвали депутатов поддержать изменения в госбюджет на этот год Фото: pixabay.com

Скорейшее принятие депутатами законопроекта о выпуске облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) для погашения долгов на энергетическом рынке Украины, в частности перед производителями "зеленой" электроэнергии, позволит государству преодолеть кризис и выполнить свои обязательства. Об этом говорится в обращении Первой энергетической ассоциации Украины к комитетам Верховной Рады по вопросам бюджета, а также по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

В письме отмечается, что, несмотря на подписанный меморандум о взаимопонимании, а также принятый закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (№810-IX от 21 июля 2020 года), производители электрической энергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не получают 100% расчетов по "зеленому" тарифу.

"Невыполнение в полном объеме государством своих обязательств по текущей оплате электроэнергии ставит под сомнение и выполнение обязательств государства по обеспечению погашения долга перед производителями ВИЭ в размере 40% от общего долга, сформировавшегося по состоянию на 1 августа 2020 года", – сказано в документе.

В Первой энергетической ассоциации призвали депутатов поддержать законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год по поддержке производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (№4151), что, по мнению членов организации, обеспечит выполнение государством обязательств перед производителями ВИЭ в полном объеме благодаря выпуску ОВГЗ для погашения задолженности перед ними.

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

После выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та – перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

Как пишет "Интерфакс-Украина", поправками в закон "Об альтернативных источниках энергии" от июля этого года установлено, что правительство предусматривает в госбюджете расходы на финансовую поддержку "Гарантированного покупателя" для оплаты электроэнергии из ВИЭ в размере не менее 20% прогнозной выработки такой электроэнергии на соответствующий год.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, писало агентство "РБК-Украина".

Кроме того, Министерство энергетики Украины предлагает дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за 20 дней сентября – 27%.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".