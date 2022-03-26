ЕС договорился с США об увеличении поставок сжиженного газа, чтобы уменьшить зависимость от РФ

"В ближайшие годы мы планируем получать не менее 50 млрд м³ в год. И это заменит 1/3 всех поставок российского газа в Европу", – написала она.

This morning @POTUS and I agreed a new energy partnership.



The * will provide us with at least an additional 15 bcm of LNG this year.



In the coming years, we are aiming for at least 50 bcm per year.



And this would replace 1/3 of all Russian gas supply to Europe. pic.twitter.com/r5mBUB5JMN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2022

Заявление фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена, который сейчас находится с визитом в Европе, опубликовано на сайте Европейской комиссии.

В нем сказано, что США и ЕС совместно работают над снижением зависимости Европы от российских энергоресурсов. Байден и фон дер Ляйен осудили дальнейшее вторжение России в Украину, выразили Украине поддержку и подтвердили "совместную приверженность энергетической безопасности и устойчивости Европы, а также ускорению глобального перехода к экологически чистой энергии".

В заявлении уточняется, что ЕС должен обеспечить стабильный спрос примерно на 50 млрд м³ СПГ из США как минимум до 2030 года.

11 марта фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует поэтапно отказаться от российского газа, нефти и угля к 2027 году. Политик пообещала, что в мае Еврокомиссия представит план, как она будет это реализовывать.

By end of May we will propose to phase out our dependency on Russian gas, oil and coal by 2027.



It will be backed by the necessary national and European resources.



And we’ll present options to optimise the electricity market design, so it better supports the green transition. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2022

Сейчас Россия обеспечивает около 40% потребностей Европы в газе. По данным Bloomberg, ежегодно Россия поставляет в Европу около 150 млрд м³ газа по трубопроводам и еще 14–18 млрд м³ СПГ. В комментарии агентству научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн сказал, что соглашение США и Еврокомиссии – "это начало, но относительно небольшое по сравнению с общими поставками из России".

Агентство Reuters сообщило, что в 2021 году экспорт СПГ из США в ЕС составил около 22 млрд м³. В этом году, как выяснило Bloomberg, поставки ускорились: в январе США поставили в Европу рекордные 4,4 млрд м³ СПГ и сохранили такие же объемы поставок в феврале.