ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

ЕС договорился с США об увеличении поставок сжиженного газа, чтобы уменьшить зависимость от РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фон дер Ляйен и Байден согласовали газовый договор между ЕС и США
Фон дер Ляйен и Байден согласовали газовый договор между ЕС и США
Фото: EPA

США и Европейский союз договорились о поставках еще 15 млрд м³ сжиженного природного газа (СПГ) из Америки в Европу до конца года. Об этом 25 марта сообщила в Twitter глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В ближайшие годы мы планируем получать не менее 50 млрд м³ в год. И это заменит 1/3 всех поставок российского газа в Европу", – написала она. 

Заявление фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена, который сейчас находится с визитом в Европе, опубликовано на сайте Европейской комиссии.

В нем сказано, что США и ЕС совместно работают над снижением зависимости Европы от российских энергоресурсов. Байден и фон дер Ляйен осудили дальнейшее вторжение России в Украину, выразили Украине поддержку и подтвердили "совместную приверженность энергетической безопасности и устойчивости Европы, а также ускорению глобального перехода к экологически чистой энергии". 

В заявлении уточняется, что ЕС должен обеспечить стабильный спрос примерно на 50 млрд м³ СПГ из США как минимум до 2030 года.

11 марта фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует поэтапно отказаться от российского газа, нефти и угля к 2027 году. Политик пообещала, что в мае Еврокомиссия представит план, как она будет это реализовывать. 

Сейчас Россия обеспечивает около 40% потребностей Европы в газе. По данным Bloomberg, ежегодно Россия поставляет в Европу около 150 млрд м³ газа по трубопроводам и еще 1418 млрд м³ СПГ. В комментарии агентству научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн сказал, что соглашение США и Еврокомиссии – "это начало, но относительно небольшое по сравнению с общими поставками из России". 

Агентство Reuters сообщило, что в 2021 году экспорт СПГ из США в ЕС составил около 22 млрд м³. В этом году, как выяснило Bloomberg, поставки ускорились: в январе США поставили в Европу рекордные 4,4 млрд м³ СПГ и сохранили такие же объемы поставок в феврале. 

Контекст:

ЕС заявил о намерении постепенно избавиться от зависимости от российской нефти и газа после нападения РФ в Украину. 

В Еврокомиссии заявили, что разрабатываемый план будет предусматривать расширение перечня поставщиков, переход на СПГ и трубопроводный газ, увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, газ, Джо Байден, нефть, СПГ, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, энергоэффективность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ
"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ
  "Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей, российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой
  "Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей, российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой
"Я здесь, как и многие". Милевский заявил, что находится в Киеве
"Я здесь, как и многие". Милевский заявил, что находится в Киеве
"Все мысли в Украине, со всеми, кто там остался". Tayanna рассказала, как во время отдыха с мужем и сыном узнала о нападении РФ на Украину
"Все мысли в Украине, со всеми, кто там остался". Tayanna рассказала, как во время отдыха с мужем и сыном узнала о нападении РФ на Украину
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию
Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии
Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии
Данилко рассказал, почему отказался от роли судьи в нацотборе на "Евровидение 2022"
Данилко рассказал, почему отказался от роли судьи в нацотборе на "Евровидение 2022"
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше
"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий (35072)
2
Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно (21494)
3
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича (20940)
4
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание (14353)
5
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину (11360)
6
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах (10931)
7
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами (8949)
8
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями (7980)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS