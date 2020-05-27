Евросоюз подготовил план восстановления экономики на €750 млрд

Европейская комиссия подготовила пакет помощи в размере €750 млрд для преодоления экономического спада, об этом 27 мая написал в Twitter еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
"Комиссия предлагает фонд восстановления в размере €750 млрд, который добавляется к уже существующим инструментам [помощи]", – написал он в соцсети.
Commissione propone un Fondo di Recovery da 750 miliardi che si aggiunge agli strumenti comuni già varati. Una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti. #NextGenerationEu— Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) May 27, 2020
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня представит в Европарламенте детали обновленного бюджета ЕС на 2021–2027 годы и нового фонда восстановления, отмечает "Европейская правда".
Фонд будет состоять из двух частей: €500 млрд грантов и €250 млрд займов для стран ЕС, наиболее пострадавших от коронавируса. Пакет предоставляет гарантии, которые помогут привлечь больше частных денежных средств, уменьшая риски инвесторов.
Введенные из-за коронавируса ограничения спровоцировали падение мировой экономики. По оценкам МВФ, это самый масштабный кризис со времен Великой депрессии.