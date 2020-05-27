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Евросоюз подготовил план восстановления экономики на €750 млрд

Европейская комиссия согласовала пакет помощи в размере €750 млрд для преодоления экономического спада в странах ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит в Европарламенте детали обновленного бюджета.

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Обновленный бюджет ЕС предоставляет гарантии, которые уменьшат риски инвесторов
Обновленный бюджет ЕС предоставляет гарантии, которые уменьшат риски инвесторов
Фото: epa.eu

Европейская комиссия подготовила пакет помощи в размере €750 млрд для преодоления экономического спада, об этом 27 мая написал в Twitter еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

"Комиссия предлагает фонд восстановления в размере €750 млрд, который добавляется к уже существующим инструментам [помощи]", – написал он в соцсети.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня представит в Европарламенте детали обновленного бюджета ЕС на 2021–2027 годы и нового фонда восстановления, отмечает "Европейская правда".

Фонд будет состоять из двух частей: €500 млрд грантов и €250 млрд займов для стран ЕС, наиболее пострадавших от коронавируса. Пакет предоставляет гарантии, которые помогут привлечь больше частных денежных средств, уменьшая риски инвесторов.

Введенные из-за коронавируса ограничения спровоцировали падение мировой экономики. По оценкам МВФ, это самый масштабный кризис со времен Великой депрессии.

Теги: евро, экономика, Европейская комиссия, кризис, карантин, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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