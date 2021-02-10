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ДЕНЬГИ

Фонд госимущества готов ввести в эксплуатацию сервис электронных справок об оценочной стоимости объектов недвижимости

ФГИ привлек для реализации проекта деньги международных доноров, так как из-за секвестра бюджета фонд лишили денег на реализацию его полномочий, в том числе в части проведения реформы оценочной отрасли.

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Отсрочка внедрения услуги не повлияла на объем налоговых поступлений в государственный бюджет от операций с недвижимостью, подчеркнули в Фонде госимущества
Отсрочка внедрения услуги не повлияла на объем налоговых поступлений в государственный бюджет от операций с недвижимостью, подчеркнули в Фонде госимущества
Фото: glavcom.ua

Фонд госимущества Украины запустит услугу электронного определения оценочной стоимости и автоматического формирования справок об оценочной стоимости объектов недвижимости во II квартале 2021 года, сообщили 10 января в пресс-службе ФГИ.

Фонд провел подготовительную работу и привлек для этого проекта деньги международных доноров, так как из-за секвестра бюджета ФГИ лишили средств на реализацию полномочий, в том числе в части проведения реформы оценочной отрасли.

"Фонд государственного имущества обращает внимание, что отсрочка введения в эксплуатацию вышеупомянутой услуги не повлияла на объем налоговых поступлений в государственный бюджет от операций с недвижимостью. Согласно данным единой базы, показатель соответствующих поступлений (сбор на обязательное государственное пенсионное страхование и государственная пошлина) в 2020 году составил 2,8 млрд грн против 2,6 млрд грн в 2019 году", – сообщили в ФГИ.

В Фонде госимущества напомнили, что 5 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в целом закон Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества”. Закон отменил норму об использовании посреднических площадок между оценщиками и Фондом государственного имущества.

С 1 января 2020 года фонд отключил посреднические площадки, а 1 февраля 2020 года запустил собственный бесплатный электронный сервис внесения информации в единую базу данных отчетов об оценке. Благодаря ликвидации посредников граждане сэкономили 800 млн грн по итогам 2020 года, сказано в сообщении ФГИ.

Теги: налоги, недвижимость, реформы, Фонд госимущества, деньги, секвестр, имущество, госимущество
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