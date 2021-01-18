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В Фонде госимущества считают давление на ОГХК незаконным и заявляют о попытке отката приватизации

На прошлой неделе правоохранители при проведении следственных действий допустили грубые процедурные нарушения, считают в Фонде госимущества Украины.

Фонд государственного имущества Украины решительно осуждает любые попытки остановить и обернуть вспять приватизацию, сказано в сообщении
Фонд государственного имущества Украины решительно осуждает любые попытки остановить и обернуть вспять приватизацию, сказано в сообщении
Фото: gmk.center

Фонд государственного имущества Украины заявил о попытке силового давления на государственные компании со стороны олигархических групп в преддверии процедуры приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания", что грозит срывом всей кампании "большой приватизации" на 2021 год. В ОГХК считают действия правоохранителей незаконными и указывают на несостоятельность обвинений. Об этом говорится в сообщении на сайте ФГИ.

На прошлой неделе правоохранители при проведении следственных действий допустили грубые процедурные нарушения, считают в фонде. При этом само расследование, якобы начатое в августе 2020 года, касается контракта, заключенного только в октябре – двумя месяцами позднее, отмечают в пресс-службе.

"Фонд государственного имущества Украины решительно осуждает любые попытки остановить и обернуть вспять приватизацию госимущества со стороны правоохранительных органов, бывших теневых владельцев и олигархических групп. Любая попытка неправового давления на предприятия ставит под угрозу процесс построения рыночной и инвестиционной привлекательной экономики в Украине. Разгосударствление экономики – приоритет президента и правительства Украины, а также часть международных обязательств Украины", – сказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

На прошлой неделе на предприятиях АО "ОГХК" прошли обыски. В компании заявили о попытке срыва приватизации со стороны силовиков, указав на предыдущие попытки противодействовать работе ОГХК. В августе 2020 года злоумышленники высыпали ильменитовый концентрат из 10 вагонов украинской компании для срыва выполнения контракта с американским холдингом Chemours по поставке титанового сырья.

ОГХК входит в перечень объектов кампании большой приватизации. О своем интересе к покупке компании объявили 16 крупных иностранных инвесторов. Приватизация ОГХК станет крупнейшей подобной сделкой после продажи металлургического комбината "Криворожсталь" в 2006 году, подчеркнули в компании.

Теги: Фонд госимущества, приватизация, обыски, госимущество, Объединенная горно-химическая компания
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