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В Объединенной горно-химической компании заявили, что обвинения в поставках в Крым сфабрикованы

Информация о поставках продукции ОГХК на оккупированные территории была сфабрикована против действующего руководства компании, чтобы сорвать подготовку предприятия к приватизации, заявили на предприятии.

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В Фонде госимущества Украины заявили, что распространение информации о якобы поставках в Крым вредит стратегическим интересам государства
В Фонде госимущества Украины заявили, что распространение информации о якобы поставках в Крым вредит стратегическим интересам государства
Фото: gmk.center

Сообщение о незаконных поставках в Крым продукции Объединенной горно-химической компании на оккупированные территории было сфабриковано против действующего руководства предприятия, чтобы сорвать подготовку к приватизации, сказано в заявлении на официальном сайте ОГХК.

В компании заявили, что ОГХК требует от всех клиентов придерживаться обязательного запрета на проведение любых торгово-экономических операций на санкционных территориях, в том числе на временно оккупированной территории АРК.

“Все контракты ОГХК обязательно содержат неоспоримое условие, которое однозначно запрещает последующую перепродажу приобретенной у нас продукции компаниям, находящимся под санкциями. Более того, предприятие ставит условие для контрагентов добавлять аналогичный пункт в дальнейшие договоры со своими клиентами”, – рассказал врио главы правления АО "ОГХК" Артур Сомов.

В Фонде госимущества Украины заявили, что распространение информации о якобы поставках в Крым вредит стратегическим интересам государства.

“Очевидно, что целенаправленно нанося вред репутации АО "ОГХК", определенные лица преследуют собственную цель, которая заключается в обесценивании этого актива накануне приватизации и уменьшении круга потенциальных инвесторов, которые следят за этим объектом и могут создать конкуренцию в ходе торгов”, – сказал заместитель председателя Фонда госимущества Денис Кудин.

Накануне одесское издание "Думская" опубликовало информацию о попытках со стороны ОГКХ обойти режим санкций против предприятий на территории временно оккупированного Крыма.

АО "Объединенная горно-химическая компания" входит в число крупнейших производителей титанового сырья в мире и находится в списке объектов большой приватизации на 2021 год.

Теги: Крым, приватизация, фейк, Объединенная горно-химическая компания
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