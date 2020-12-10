Объединенная горно-химическая компания перенаправит прибыль на повышение зарплат сотрудникам

Повышение зарплат сотрудникам компании на 10% в январе 2021 года станет уже вторым за последние пять месяцев, сообщили в ОГХК.

На 2021 год компания планирует постепенный рост зарплаты минимум на 20% Фото: gmk.center

Финансовые результаты текущего года позволят АО "Объединенная горно-химическая компания" провести повышение зарплат сотрудникам компании на 10% в январе 2021 года, оно станет уже вторым за последние пять месяцев. Об этом сообщает официальный сайт ОГХК.

"В 2020-м годовые финансовые показатели, как и планировалось, выросли, поэтому правление единогласно приняло решение повысить заработные платы сотрудникам. Согласно коллективному договору, на 2021 год мы планируем постепенный рост зарплаты минимум на 20%", – заявил врио главы правления АО "ОГХК" Артур Сомов.

По словам руководства ОГХК, защита трудового коллектива ОГХК и соблюдение всех социальных гарантий в условиях экономического спада и пандемии COVID-19 является приоритетом работы компании.

АО "Объединенная горно-химическая компания" в 2021 году намерена провести реформы в кадровой политике предприятий.

В начале августа 2020 года сотрудники Вольногорского горно-металлургического и Иршанского горно-обогатительного комбинатов получили первое повышение зарплаты на 20%. Планируемый показатель чистой прибыли АО "ОГХК" в 2020 году составит 600 млн грн, что в шесть раз превышает результат прошлого года, отметили в компании.

АО "Объединенная горно-химическая компания" входит в число крупнейших производителей титанового сырья в мире и находится в списке объектов большой приватизации на 2021 год.