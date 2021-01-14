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Обыски в Объединенной горно-химической компании: на предприятии заявили о срыве подготовки к приватизации

Руководство ОГХК связывает нынешние обыски с эффективным противодействием существующим коррупционным схемам на предприятиях комплекса, а также с рекордными финансовыми показателями компании.

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ОГХК входит в перечень объектов кампании большой приватизации
ОГХК входит в перечень объектов кампании большой приватизации
Фото: umcc.com.ua

13 января на территории предприятий АО "Объединенная горно-химическая компания", а также у отдельных сотрудников компании прошли обыски в рамках уголовного производства о незаконных поставках титанового сырья в Крым. В ОГХК и Фонде госимущества эти обвинения считают безосновательными. Действия правоохранителей негативно влияют на подготовку компании к приватизации, говорится в сообщении на официальном сайте АО "ОГХК".

Руководство ОГХК связывает нынешние обыски с эффективным противодействием существующим коррупционным схемам на предприятиях комплекса, а также с рекордными финансовыми показателями компании. В компании считают действия правоохранителей препятствием на пути реализации стратегических государственных интересов, в том числе подготовки ОГХК к процедуре приватизации, запланированной на первый квартал 2021 года.

В прошлом году показатель чистой прибыли АО "ОГХК" составил 600 млн грн, что в шесть раз превышает показатель 2019 года, сказано в заявлении. В конце декабря компания объявила об открытии вдвое больших титановых месторождений и заявила, что это позитивно влияет на потенциальную приватизационную стоимость.

Это уже не первая попытка препятствовать процедуре приватизации ОГХК, отметили в пресс-службе и напомнили, что августе 2020 года злоумышленники попытались сорвать выполнение контракта с американским холдингом Chemours по поставке титанового сырья, высыпав ильменитовый концентрат из 10 вагонов украинской компании.

В состав государственного АО "Объединенная горно-химическая компания" входят мощности Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК. Компания является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире.

ОГХК входит в перечень объектов кампании большой приватизации. О своем интересе к покупке компании объявили 16 крупных иностранных инвесторов. Приватизация ОГХК станет крупнейшей подобной сделкой после продажи металлургического комбината "Криворожсталь" в 2006 году, подчеркнули в компании.

Теги: Крым, приватизация, обыски, Объединенная горно-химическая компания
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