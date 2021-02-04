"Документы передали". Малюська рассказал, когда будет продана первая украинская тюрьма

Уже в феврале в Украине будут объявлены аукционы о продаже украинских тюрем, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

В Украине вскоре активизируется процесс продажи тюрем. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил "Українському радіо" в интервью, которое было опубликовано 2 февраля.

"Мы планируем начать активные действия в этом направлении в феврале. Думаю, что об объявлении аукционов будет сообщено недели через две. Документы на приватизацию первой тюрьмы мы передали в фонд госимущества, и, думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года", – сказал он.

Министр отметил, что тюрьмы в Украине – это "школы преступности, и люди оттуда выходят хуже, чем до того, как туда попали".

"Я не понимаю, зачем люди платят налоги для содержания таких учреждений, где люди должны воспитываться в нормальной жизни, а получают криминальные связи и делаются опасными для общества. Реформирование этой системы – возможность индивидуального наказания для каждого человека в зависимости от его потребностей", – объяснил Малюська.

В декабре 2020 года он говорил, что приватизировать в 2021 году планируют "минимум четыре тюрьмы".

В мае 2020 года, комментируя запуск первого этапа сокращения тюрем, глава Минюста подчеркивал, что его ведомство не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.

На продажу также выставляются уже закрытые пенитенциарные учреждения, а за вырученные деньги хотят построить современные учреждения. Закрытых тюрем в Украине 27.