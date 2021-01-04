Платные камеры в украинских СИЗО принесли более 2 млн грн – Малюська

Пилотный проект по открытию платных камер стартовал в Украине в мае 2020 года. Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал о сумме поступлений к началу 2021 года.

Малюська сообщал, что средства от платных камер тратят на ремонты бесплатных Фото: Denis Malyuska / Facebook

С момента создания платных камер в следственных изоляторах общая сумма поступлений превысила 2 млн грн. Об этом 4 января сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook.

"Под Новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 млн грн", – заявил Малюська.

Он также опубликовал фото отремонтированной платной камеры на 22 человека в Киевском следственном изоляторе.

"Себестоимость: 67 450 грн. Ну и традиционно напоминаю, за этот ремонт уплачено ноль гривен налогоплательщиков", – добавил министр.

В октябре 2020 года Малюська сообщал, что платные камеры в следственных изоляторах Украины принесли 1 млн грн. Средства от платных камер тратят на ремонты бесплатных камер в следственных изоляторах, отмечал он.

Платные камеры в мае начали предлагать в Киевском, Львовском, Черниговском СИЗО, а также в СИЗО Запорожья, Запорожской области и Днепра, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В СИЗО Одессы две платные камеры появились в августе.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

24 июля Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека подаст в суд на Министерство юстиции в связи с введением услуги платных камер в СИЗО, заявила 18 сентября омбудсмен Людмила Денисова. Она считает, что этот проект содержит дискриминационные положения.