В 10 раз больше, чем в 2018-м. Глава Фонда госимущества рассказал, сколько Украина получит от приватизации в 2020 году

В госбюджет Украины за 2020 год поступит около 2,13 млрд грн от приватизации, хотя общая сумма будет больше, отметил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

От продажи госимущества за 2020 год госбюджет получит 3,03 млрд грн. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 4 января, сказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"За год общая цена продажи объектов как раз составит около 3,03 млрд грн. Однако после аукциона еще нужно время на подписание договора (иногда это растягивается на месяц), а затем – еще на оплату. Поэтому госбюджет-2020 успеет получить около 2,13 млрд грн", – заявил он.

По словам Сенниченко, это в два с половиной раза больше, чем в 2019 году, и в 10 раз больше, чем в 2018-м.

"Из этих 3,03 млрд грн более 1,26 млрд грн – результат 20 аукционов по продаже спиртовых активов. Все были проданы успешно. То есть рынок начинает понимать, как это работает: есть виртуальная комната, где все написано и есть все документы, можно посмотреть и физически руками пощупать", – сказал он.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

В первом полугодии 2019 года доходы от приватизации составили 300 млн грн (1,6% от плана). 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать ФГИУ на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в Министерстве экономического развития заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.

По данным на июнь 2020 года, приватизация обеспечила поступление в госбюджет около 500 млн грн.