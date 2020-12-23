Кабмин предложит Раде разблокировать аукционы большой приватизации

Кабинет Министров Украины предложил Верховной Раде снять ограничения для продажи ряда объектов: пяти теплоэнергоцентралей, трех облэнерго, завода "Большевик", Одесского припортового завода, "Объединенной горно-химической компании", "Президент-отеля".

По словам Шмыгаля (справа), продажа больших госпредприятий в 2021 году должна принести государству 12 млрд грн Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Кабинет Министров поддержал законопроект, который должен разблокировать аукционы большой приватизации, отменив норму о временной приостановке их на время карантина. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Согласно пояснительной записке к законопроекту (.pdf), правительство предлагает исключить из закона о приватизации нормы о временном, на период карантина, отказе от проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации.

"В 2021 году мы хотим, чтобы процесс приватизации ускорился. Поэтому предлагаем Верховной Раде снять ограничения для продажи ряда объектов: пяти теплоэнергоцентралей, трех облэнерго, завода "Большевик", Одесского припортового завода, "Объединенной горно-химической компании", "Президент-отеля", – сказал Шмыгаль, открывая правительственное заседание.

По словам премьера, продажа больших госпредприятий в 2021 году должна принести государству 12 млрд грн.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

В первом полугодии 2019 года доходы от приватизации составили 300 млн грн (1,6% от плана). 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать ФГИУ на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в Министерстве экономического развития заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.

По данным на июнь 2020 года, приватизация обеспечила поступление в госбюджет около 500 млн грн.