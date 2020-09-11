Фонд госимущества выставит на аукцион 16 предприятий, входящих в состав "Укрспирта"

На заводы госпредприятия "Укрспирт" высокий спрос среди инвесторов внутри страны – зернотрейдеров, производителей фармацевтики, биоэтанола, алкоголя. Есть также заинтересованные покупатели из-за рубежа, сообщили в Фонде госимущества Украины.

В ФГИ подчеркнули, что к аукционам не допущены представители России Фото: depositphotos.com

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начинает приватизацию предприятий спиртовой отрасли. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба фонда.

На первом этапе на аукционы выставят 16 предприятий, входящих в состав госпредприятия "Укрспирт".

"До последнего времени государственная монополия на производство спирта в Европе оставалась только в Украине и Беларуси. К счастью, мы избавляемся от монополии и наконец открываем путь к прозрачному, честному, конкурентному рынку спирта", – сказал заместитель председателя ФГИУ Тарас Елейко.

Первый аукцион будет объявлен на следующей неделе.

"На заводы ГП "Укрспирт" высокий спрос инвесторов внутри страны – зернотрейдеров, производителей фармацевтики, биоэтанола, алкоголя. Также есть заинтересованные покупатели из-за рубежа. Единственные, кто полностью не допущен к аукционам, – представители страны-агрессора", – подчеркнул Елейко.

По его словам, приватизация предприятий приведет к развитию разных направлений в перерабатывающей аграрной отрасли. Успешная приватизация означает развитие производства, создание новых высокотехнологичных рабочих мест и рост бюджетных поступлений.

"Все предприятия, которые выставляются на приватизацию, находятся в рабочем состоянии, но только некоторые функционируют", – подчеркнули в ФГИ.

1 июля вступил в силу закон, который отменил государственную монополию на производство спирта.