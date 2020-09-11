ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Фонд госимущества выставит на аукцион 16 предприятий, входящих в состав "Укрспирта"

На заводы госпредприятия "Укрспирт" высокий спрос среди инвесторов внутри страны – зернотрейдеров, производителей фармацевтики, биоэтанола, алкоголя. Есть также заинтересованные покупатели из-за рубежа, сообщили в Фонде госимущества Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ФГИ подчеркнули, что к аукционам не допущены представители России
В ФГИ подчеркнули, что к аукционам не допущены представители России
Фото: depositphotos.com

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начинает приватизацию предприятий спиртовой отрасли. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба фонда.

На первом этапе на аукционы выставят 16 предприятий, входящих в состав госпредприятия "Укрспирт".

"До последнего времени государственная монополия на производство спирта в Европе оставалась только в Украине и Беларуси. К счастью, мы избавляемся от монополии и наконец открываем путь к прозрачному, честному, конкурентному рынку спирта", – сказал заместитель председателя ФГИУ Тарас Елейко.

Первый аукцион будет объявлен на следующей неделе.

"На заводы ГП "Укрспирт" высокий спрос инвесторов внутри страны – зернотрейдеров, производителей фармацевтики, биоэтанола, алкоголя. Также есть заинтересованные покупатели из-за рубежа. Единственные, кто полностью не допущен к аукционам, – представители страны-агрессора", – подчеркнул Елейко.

По его словам, приватизация предприятий приведет к развитию разных направлений в перерабатывающей аграрной отрасли. Успешная приватизация означает развитие производства, создание новых высокотехнологичных рабочих мест и рост бюджетных поступлений.

"Все предприятия, которые выставляются на приватизацию, находятся в рабочем состоянии, но только некоторые функционируют", – подчеркнули в ФГИ.

1 июля вступил в силу закон, который отменил государственную монополию на производство спирта.

Теги: Украина, аукцион, Фонд госимущества, спирт, монополия, Укрспирт, Тарас Елейко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
  "Что, простите?" Маск забыл, как зовут его сына. Видео
  "Что, простите?" Маск забыл, как зовут его сына. Видео
  Lovemachine. В новом клипе Кончита Вурст с голым торсом обнимает певца Лу Асриля. Видео
  Lovemachine. В новом клипе Кончита Вурст с голым торсом обнимает певца Лу Асриля. Видео
Потап повторил выражение лица персонажа знаменитой картины. Фото
Потап повторил выражение лица персонажа знаменитой картины. Фото
Ведущим балкона в третьем эфире "Танцев со звездами" стал муж судьи проекта
Ведущим балкона в третьем эфире "Танцев со звездами" стал муж судьи проекта
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
Пономарев обратился к соцсетям за помощью
Пономарев обратился к соцсетям за помощью
Джиджи Хадид позировала без бюстгальтера
Джиджи Хадид позировала без бюстгальтера
  "Контакт". ТНМК презентовали трек о космосе, Илоне Маске и седьмом небе
  "Контакт". ТНМК презентовали трек о космосе, Илоне Маске и седьмом небе
"После посещения зоны не спала неделю". Дочь мэра Днепра Филатова побывала в Чернобыле
"После посещения зоны не спала неделю". Дочь мэра Днепра Филатова побывала в Чернобыле
Камалия заразилась коронавирусом
Камалия заразилась коронавирусом
Известно имя приглашенного судьи третьего эфира "Танцев со звездами"
Известно имя приглашенного судьи третьего эфира "Танцев со звездами"
Агузарова выпустила первый альбом за 17 лет
Агузарова выпустила первый альбом за 17 лет
  Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
  Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
  Strange Timez. Gorillaz презентовала клип на трек, записанный с The Cure. Видео
  Strange Timez. Gorillaz презентовала клип на трек, записанный с The Cure. Видео
Осадчая за день до 37-летия рассказала о ностальгии
Осадчая за день до 37-летия рассказала о ностальгии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Собчак: На дурацкий вопрос "Какое главное качество в мужчине?" я отвечаю не задумываясь
Собчак: На дурацкий вопрос "Какое главное качество в мужчине?" я отвечаю не задумываясь
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS