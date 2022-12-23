ГБР передало в пользу государства имущество одного из подрядчиков Нацсовета по телевидению и радиовещению

ГБР выявило ряд нарушений в действиях как Нацсовета, так и подрядчика Фото: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення / Facebook

По данным бюро, Нацсовет в 2018–2019 годах оплатил фирме услуги по информационной безопасности. При этом ГБР выявило ряд нарушений в действиях представителей как государства, так и подрядчика при заключении и выполнении договора.

"Предприятие закупило не соответствующее техническим требованиям оборудование и программы по завышенным ценам. При этом должностные лица Нацсовета "активно помогали" тратить государственные деньги. К примеру, за одну из программ Нацсовет заплатил 8,6 млн грн, при этом разработчик указанной программы получил всего 1 тыс. грн", – говорится в сообщении.

В результате проект программно-аппаратного комплекса для мониторинга телерадиопространства так и не был воплощен в жизнь. А закупленные техника и ПО не используются, что не дает Нацсовету выполнять свои функции, отмечают в ГБР.

Следствие ведется по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. По ходатайству Офиса генерального прокурора наложен арест на имущество частной компании общей стоимостью более 70 млн грн, в том числе на транспорт, офисное помещение и 55 грузовых вагонов, они переданы государству.