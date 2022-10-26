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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацсовет Украины просит признать три телеканала России террористическими организациями

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По мнению Нацсовета, три российских телеканала систематически пропагандируют и распространяют идеологию терроризма
По мнению Нацсовета, три российских телеканала систематически пропагандируют и распространяют идеологию терроризма
Фото: depositphotos.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился в правоохранительные органы с призывом признать российские телеканалы "Россия 24", "RTR Планета" и "Первый" террористическими организациями в соответствии с украинским законодательством. Об этом говорится в заявлении Нацсовета 26 октября.

По мнению Нацсовета, три российских телеканала должны быть признаны террористическими организациями через "систематическое последовательное оправдание, публичную поддержку и подстрекательство к совершению Российской Федерацией террористических актов в эфире". Такой вывод Нацсовета был сделан на основе мониторинга программ трех каналов относительно совершенных РФ терактов в Виннице, Оленовке и Чаплино.

"В своих передачах телеканалы "RTR Планета", "Россия 24", "Первый", информируя о террористических актах в Виннице, Оленовке и Чаплино, дезинформировали, избирательно распространяли информацию, предоставляли определенные преимущества в описании фактов, которые являются исключительно пропагандистской деятельностью, направленной на разжигание войны и ее поддержку в аудитории телезрителей этих телеканалов", – говорится в сообщении.

В Нацсовете заявили, что анализ программ телеканалов в контексте ракетного удара по Виннице выявил, что все выступления на эту тему пытаются "рационально обосновать оправдание террористического акта ВС России и содержат подстрекательство к совершению подобных актов в будущем".

При этом, говорится в заявлении, события в Оленовке российские журналисты и участники передач в течение трех суток после террористического акта ограничили 12 нарративами, обнародовав ложную информацию, навязывая аудитории одностороннее восприятие происходящего и перекладывая ответственность на политическое и военное руководство Украины.

Также журналисты РФ заявили, что "российские ракетные подразделения целенаправленно целились и попали в поезд" на железнодорожной станции Чаплино, который якобы "перевозил украинских военнослужащих и военную технику".

По мнению Нацсовета, три российских телеканала систематически пропагандируют и распространяют идеологию терроризма, российского нацистского тоталитарного режима, "вооруженной злости Российской Федерации как страны-террориста" против Украины.

Теги: Россия, Украина, Винница, война, пропаганда, Первый канал, Нацсовет, Россия 24, Оленовка, правоохранители, законодательство, журналисты, война России против Украины, Чаплино
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