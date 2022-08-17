Печатные СМИ не хотят, чтобы их контролировал Нацсовет по телерадиовещанию. НСЖУ поддерживает эту позицию

Владельцы печатных СМИ считают, что законопроект о медиа непригоден для них и достаточно осовременить существующее законодательство Фото: nsju.org

Как сказано в релизе, соответствующее решение принято на Всеукраинском совещании редакторов печатных СМИ и утверждено секретариатом НСЖУ, предложения передадут в Верховную Раду и органы исполнительной власти.

"Участники Всеукраинского совещания призвали Верховную Раду снять с рассмотрения законопроект "О медиа" "как непригодный для регулирования сферы печатных СМИ": он усиливает государственное регулирование в сфере медиабизнеса, наделяя Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания неоправданно большими полномочиями, в частности правом запрещать без решения суда. По мнению представителей медиа, достаточно разработать отдельные изменения для осовременивания законодательства о печатных СМИ", – говорится в релизе.