"BF&GH Travel Retail – международная компания, которая приносит в Украину продукты, концепции и клиентский опыт мирового класса. С 2010 года мы инвестировали в Украину более 600 млн грн, наибольшая часть этих инвестиций направлена на реконструкцию аэропортов в Борисполе, Жулянах и Одессе. Мы бы не смогли добиться таких результатов без поддержки нашего давнего партнера и друга господина Артура Гранца", – сказал Клаус Хайнеманн.

Совладелец BF&GH Travel Retail Limited Артур Гранц рассказал, что за 11 лет работы компаний в бюджет Украины было уплачено налогов и социальных платежей около 1 млрд грн. Несмотря на COVID-19 и падение экономики, компании уплатили в 2020 году 177 млн грн, за 8 месяцев этого года – 182 млн грн.

"Кроме налогов, мы уплатили в виде арендных платежей аэропорту Борисполь с начала нашей работы 2,4 млрд грн. Другим аэропортам, в Одессе и в Жулянах, мы уплатили арендных платежей около 300 млн грн", – привел данные Гранц.

Совладелец BF&GH Travel Retail Артур Гранц (в центре). Фото: пресс-служба BF&GH Travel Retail Limited

При этом за время работы в Украине было создано около 800 рабочих мест.

"Для всей нашей команды мы обеспечиваем европейский уровень заработной платы, полный социальный пакет и официальное трудоустройство со всеми гарантиями трудового законодательства", – сообщил Гранц.

По словам Макса Хайнеманна, Украина является важным направлением работы для Gebr. Heinemann.

"Мы продолжим инвестировать в текущую инфраструктуру, начиная с некоторых магазинов в аэропорту Борисполь в 2022 году, и продолжим расширять бизнес", – пообещал он.

Высшее руководство Gebr. Heinemann и BF&GH Travel Retail Limited. Фото: пресс-служба BF&GH Travel Retail Limited

Gebr. Heinemann – один из мировых лидеров рынка travel retail. Основанная в 1879 году компания со штаб-квартирой в Гамбурге работает в более чем в 100 странах и в 200 международных аэропортах.

BF&GH Travel Retail Limited является оператором Gebr. Heinemann в Украине с 2010 года. Первый duty-free магазин BF&GH Travel Retail начал работу в 2010 году в терминале F аэропорта Борисполь. С тех пор магазины компании появились также в терминале D, в аэропорту Жуляны и 13 наземных пунктах пропуска на территории Украины.