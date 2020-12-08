ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Германия второй раз выделит Украине €1 млн на поддержку реформ

Германия выделит Украине €1 млн, чтобы поддержать ее усилия на пути реформ, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Предполагается, что эти деньги потратят на изменение законодательства и выполнение обязательств как государства – члена Совета Европы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2019 году Германия уже вносила &euro;1 млн в План действий Совета Европы для Украины
В 2019 году Германия уже вносила €1 млн в План действий Совета Европы для Украины
Фото: depositphotos.com

Германия предоставит Украине €1 млн в рамках Плана действий Совета Европы. Договор об этом подписали постоянный представитель Германии при Совете Европы, посол Рольф Мафаель и заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриелла Баттаини-Драгони, рассказали 7 декабря в посольстве Германии в Киеве.

Немецкие дипломаты напомнили, что в 2019 году Германия уже вносила €1 млн в План действий Совета Европы для Украины на 2018–2021 годы.

"На посту председателя комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, внесли важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины", – заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

В посольстве отметили, что План действий Совета Европы для Украины на 2018–2022 годы – это совместная инициатива Совета Европы и украинских органов власти.

"План направлен на помощь Украине в ее усилиях по изменению законодательства, институтов и практической деятельности в соответствии с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии и в поддержку страны в выполнении своих обязательств как государства – члена Совета Европы", – сказано в сообщении.

В 2019 году Германия добровольно предоставила для поддержки плана €1 млн, что стало самым большим вкладом, который она когда-либо вносила в подобные планы действий Совета Европы в других странах.

Комитет министров Совета Европы 21 февраля 2018 года утвердил план действий для Украины на 2018–2021 годы, стратегический документ сотрудничества Украины с Советом Европы на четыре года. Расчетный бюджет плана действий составил тогда €29,5 млн.

Теги: Германия, Совет Европы, демократия, реформы, Комитет министров Совета Европы, Анка Фельдгузен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Взросла тетя, как какой-то подросток", "Отлично получилось!". Тодоренко удивила подписчиков новым цветом волос
"Взросла тетя, как какой-то подросток", "Отлично получилось!". Тодоренко удивила подписчиков новым цветом волос
"Мы с Пресняковым рыдали. Нас трясло, слезы текли!" Подольская впервые после вторых родов вышла в свет, чтобы поддержать сына
"Мы с Пресняковым рыдали. Нас трясло, слезы текли!" Подольская впервые после вторых родов вышла в свет, чтобы поддержать сына
"Папина копия", "Не вся папина". Фаны Димопулос обсуждают снимки ее дочери
"Папина копия", "Не вся папина". Фаны Димопулос обсуждают снимки ее дочери
"Если опаздываешь на прямой эфир, теряешь половину гонорара за весь сезон". Судья "Танцев со звездами" раскрыл подробности контракта
"Если опаздываешь на прямой эфир, теряешь половину гонорара за весь сезон". Судья "Танцев со звездами" раскрыл подробности контракта
Лопес в халате с пучком на голове поделилась семейным снимком
Лопес в халате с пучком на голове поделилась семейным снимком
  "Корни хорошие – папочке спасибо". 75-летний Петросян рассказал, как чувствует себя в роли отца девятимесячного сына
  "Корни хорошие – папочке спасибо". 75-летний Петросян рассказал, как чувствует себя в роли отца девятимесячного сына
"Бодрость на всю неделю". Подкопаева рассказала, с чего начинается ее понедельник
"Бодрость на всю неделю". Подкопаева рассказала, с чего начинается ее понедельник
Жена Осборна показала мужа на предрождественском снимке
Жена Осборна показала мужа на предрождественском снимке
Умер звезда сериала "Лаверна и Ширли" Лэндер
Умер звезда сериала "Лаверна и Ширли" Лэндер
Автор хита Blowin' In The Wind – 79-летний Дилан продал права на все свои песни
Автор хита Blowin' In The Wind – 79-летний Дилан продал права на все свои песни
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
"Сиськи супер", "Удобно с ними жить?". Блогер Покрещук, увеличившая скулы, показала грудь
"Сиськи супер", "Удобно с ними жить?". Блогер Покрещук, увеличившая скулы, показала грудь
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
51-летний Мэттью Перри обнародовал в сети фото 29-летней невесты
51-летний Мэттью Перри обнародовал в сети фото 29-летней невесты
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS