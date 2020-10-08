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Глава НБУ: Подстраивать курсовую политику к бюджетным показателям мы не планируем

НБУ намерен придерживаться политики гибкого курсообразования и сглаживать только чрезмерные курсовые колебания, уверяет глава регулятора Кирилл Шевченко.

Шевченко: НБУ с начала сентября потратил из резервов более $200 млн для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке
Шевченко: НБУ с начала сентября потратил из резервов более $200 млн для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Нацбанк Украины не намерен подстраивать курсовую политику к показателям госбюджета Украины. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью ZN.UA, которое вышло 8 октября.

Он сказал, что НБУ намерен придерживаться политики гибкого курсообразования.

"И единственный фактор, от которого зависит курс в Украине, – это баланс спроса и предложения. НБУ с начала сентября потратил из резервов более $200 млн для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке. Есть несколько причин, почему спрос увеличился. В частности, мы видели оживление со стороны импортеров. Плюс еще одна объективная причина – Минфин погашал облигации нерезидентов. Поэтому мы не имеем никаких "курсовых" целей, курс полностью зависит от ситуации на рынке в определенный промежуток времени", – сказал глава НБУ.

По словам Шевченко, в ближайшие месяцы НБУ ожидает увеличения валютных поступлений от экспортеров.

"У аграриев сейчас началась активная фаза экспорта урожаев. То есть предложение валюты вероятно возрастет. Но независимо от того, куда будет двигаться курс, мы не будем ломать рыночный тренд и продолжим сглаживать только чрезмерные курсовые колебания, если это потребуется. Подстраивать нашу курсовую политику в бюджетным показателям не планируем. Важнее, чтобы сам бюджет был сбалансированным и реалистичным", – сказал он.

По данным НБУ (.xls), среднемесячный курс гривны к доллару США в январе 2020 года составлял 24,12 грн/$, а в сентябре – 27,98 грн/$.

Проект государственного бюджета на 2020 год рассчитывался с учетом прогнозного курса 28,2 грн/$.

Предшественник Шевченко Яков Смолий, который ушел в отставку в июле, заявлял, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

"В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабмина, президента неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 [грн/$], потому что такие параметры заложены в бюджет. Все это заставило меня принять решение [об отставке]", – сказал он.

Теги: евро, гривна, доллар, курс валют, курс доллара
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