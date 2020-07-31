Горно-обогатительные комбинаты Ахметова поддержат бюджет Кривого Рога двойными налогами

В течение трех месяцев Ингулецкий, Центральный и Северный горно-обогатительные комбинаты группы "Метинвест", мажоритарным собственником которой является Ринат Ахметов, будут перечислять в бюджет подоходный налог и плату за землю в двойном размере.

За июль налоги уже перечислены в двойном объеме, сообщили в компании Фото: metinvestholding.com

Три горно-обогатительных комбината группы "Метинвест", мажоритарным собственником которой является Ринат Ахметов, Ингулецкий, Центральный и Северный, в июле, августе, и в сентябре будут перечислять в городской бюджет Кривого Рога подоходный налог и плату за землю в двойном размере, пишет пресс-служба компании.

"В этот сложный период более защищенными оказались те города, в которых работает крупный социально ответственный бизнес. Наши сотрудники обеспечены работой, мы продолжаем выплачивать заработную плату без сбоев и в полном объеме. Кроме того, было принято решение об увеличении выплаты налогов в городской бюджет. Мы прилагаем все усилия не только для стабилизации ситуации, но и для создания условий для полноценного социально-экономического развития Кривого Рога", – отметил генеральный директор Центрального ГОК Дмитрий Шевчик.

Городской власти было бы сложно бороться с пандемией коронавируса без поддержки бюджетообразующих предприятий города, сказал мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

"В Кривом Роге проводится масштабная работа по поддержке медицинских учреждений, обсуждаются решения для поддержки малого и среднего бизнеса в период общенационального карантина. Нам было бы непросто справиться без поддержки бюджетообразующих предприятий города. Помимо экспресс-тестов, медицинского оборудования, компания "Метинвест" помогает городу финансово. Дополнительные ежемесячные отчисления в городскую казну помогут поддержать экономику города в период пандемии. Совместная работа и грамотные управленческие решения позволят выйти из кризиса с наименьшими потерями и стабилизировать работу бизнеса и госсектора", – цитирует мэра пресс-служба "Метинвеста".

В компании напомнили, что с начала пандемии группа передала госпитальным базам города около 20 тысяч экспресс-тестов, сверхточный ПЦР-анализатор и биобоксы для транспортировки больных с COVID-19. Медики получили также семь современных аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Предприятия "Метинвеста" закупили средства индивидуальной защиты для медиков и правоохранителей города, а водополивочная техника ГОК дезинфицирует городские улицы и места общего пользования", – сказано в сообщении.