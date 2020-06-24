Госпогранслужба предложила Кабмину дополнительно выделить на проект "Стена" 4,5 млрд грн – StateWatch

Если Кабинет Министров одобрит инициативу Государственной пограничной службы, то общая стоимость инженерно-технического обустройства восточной и южной границы Украины вырастет до 6,2 млрд грн, сообщила неправительственная организация StateWatch, которая получила разработанные ГПСУ проекты документов.

Реализация проекта "Стена" началась в 2014 году в Харьковской области Фото: mvs.gov.ua

Государственная пограничная служба Украины предложила правительству дополнительно выделить 4,5 млрд грн на проект "Стена", который, в частности, предусматривает обустройство украинско-российского участка границы. Об этом сказано в проекте распоряжения и пояснительной записке к нему, подготовленных ведомством в апреле и опубликованных неправительственной организацией StateWatch 22 июня.

Свое предложение ГПСУ обосновала значительным сокращением объема финансирования проекта. Планировалось, что в 2019–2020 годах на "Стену" будет выделено 1,664 млрд грн, однако в государственном бюджете на строительство запланировано только 800 млн грн. Кроме того, пограничники указали на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников.

Администрация ГПСУ направила проект распоряжения на согласование в ряд ведомств, в том числе в Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство развития экономики и Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Если Кабинет Министров одобрит инициативу, общая стоимость "Стены" вырастет до 6,2 млрд грн, отметила StateWatch. С начала реализации проекта на него уже потратили 1,7 млрд грн.

Согласно планам ведомства, в 2020–2021 годах строительные работы будут проходить в Харьковской и Луганской областях, в 2021–2022 годах – в Луганской и Сумской, а в 2022–2025 годах – в Сумской, Черниговской и Одесской областях.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас проектно-сметной документацией обеспечены только участки Харьковской и частично Луганской областей. Следующий этап проектирования предусматривает проведение работ по строительству "Стены" на территориях Сумской, Черниговской и Одесской областей.

Впервые о проекте "Стена" тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк заговорил в начале сентября 2014 года. Он подчеркивал, что речь идет о строительстве "реальной государственной границы между Украиной и Российской Федерацией". Реализация проекта началась в 2014 году в Харьковской области.

Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.

В рамках проекта правительство планирует обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.

Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны реализовать до 2025 года.

По данным Госпогранслужбы на конец мая 2020 года, обустройство украинско-российского участника границы готово на 40%.