Госшахты не должны продавать уголь по цене ниже рынка – эксперт

Цены на уголь государственных шахт диктуются Министерством энергетики и в этом нет экономической логики, заявил глава Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко.

Министерство энергетики Украины, которое заставляет государственные шахты продавать уголь по 1650 грн за тонну при том, что рыночная цена – 2000 грн, потеряло связь с реальностью, заявил в комментарии порталу Politeka глава Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко.

"Цены государственных шахт диктуются Минэнерго. Экономической логики, как и во многих решениях наших государственных органов, к сожалению, в этом нет никакой", – сообщил Котко.

Он убежден, что шахты, которые находятся в государственной собственности, должны иметь возможность продавать уголь по рыночным ценным, и индикативом для них должны служить индексы в порту Роттердам.

"Какие цены на бирже Роттердама, такие должны быть цены и у нас в Украине. В условиях дефицитности цены должны определяться импортом", – заявил эксперт.

Разница между себестоимостью добычи угля, которая на госшахтах составляет 4200 грн за тонну, и ценой продажи покрывает государственный бюджет прямыми дотациями, отмечает издание.

В госбюджете на этот год заложено 3,2 млрд грн на дотации госшахтам, пишет "Главком". В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд, но в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.