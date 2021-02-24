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Госшахты не должны продавать уголь по цене ниже рынка – эксперт

Цены на уголь государственных шахт диктуются Министерством энергетики и в этом нет экономической логики, заявил глава Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко.

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Василий Котко: В условиях дефицитности цены должны определяться импортом
Василий Котко: В условиях дефицитности цены должны определяться импортом
Фото: ubr.ua

Министерство энергетики Украины, которое заставляет государственные шахты продавать уголь по 1650 грн за тонну при том, что рыночная цена – 2000 грн, потеряло связь с реальностью, заявил в комментарии порталу Politeka глава Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко.

"Цены государственных шахт диктуются Минэнерго. Экономической логики, как и во многих решениях наших государственных органов, к сожалению, в этом нет никакой", – сообщил Котко.

Он убежден, что шахты, которые находятся в государственной собственности, должны иметь возможность продавать уголь по рыночным ценным, и индикативом для них должны служить индексы в порту Роттердам.

"Какие цены на бирже Роттердама, такие должны быть цены и у нас в Украине. В условиях дефицитности цены должны определяться импортом", – заявил эксперт.

Разница между себестоимостью добычи угля, которая на госшахтах составляет 4200 грн за тонну, и ценой продажи покрывает государственный бюджет прямыми дотациями, отмечает издание. 

В госбюджете на этот год заложено  3,2  млрд грн на дотации госшахтам, пишет "Главком". В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд, но в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.

Теги: госбюджет, уголь, энергетика, бюджет, импорт, шахты, дефицит, Министерство энергетики, Василий Котко, цена, угольные шахты
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