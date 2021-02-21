ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Оптовая цена электроэнергии в 2020 году не давала возможности ТЭС закупать дополнительные объемы угля – Саква

При цене электроэнергии на рынке на сутки вперед в прошлом году предприятия тепловой генерации не могли покупать импортный уголь, чтобы компенсировать дефицит, рассказал первый заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи, член наблюдательного совета "Донбассэнерго" Юрий Саква.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Угля собственной добычи для компенсации работы АЭС недостаточно, поэтому единственным выходом был импорт топлива, отметил эксперт
Угля собственной добычи для компенсации работы АЭС недостаточно, поэтому единственным выходом был импорт топлива, отметил эксперт
Фото: depositphotos.com

Средневзвешенная оптовая цена электроэнергии на рынке на сутки вперед в 2020 году была заниженной и не давала возможности тепловым электростанциям закупать дополнительные объемы угля, чтобы заместить производство на блоках АЭС, находившихся в затяжных ремонтах. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи, член наблюдательного совета "Донбассэнерго" Юрий Саква.

"Средневзвешенные цены на РCD в ОЭС Украины в 2020 году составили: первое полугодие – 1301 грн/МВт-ч, второе полугодие – 1398 грн/МВт-ч. Были ли эти цены на электричество ТЭС достаточными, чтобы закупить дополнительный уголь для замещения производства электроэнергии блоков АЭС? Однозначный ответ – нет", – сообщил эксперт.

Он отметил, что угля собственной добычи для компенсации работы АЭС недостаточно, поэтому единственным выходом был импорт топлива.

"Максимальная предельная цена угля для закупки по импорту в такой цене на электричество составляет примерно 1100 грн/т, или ~40 $/т (на калорийность 6000 и без затрат на доставку/фрахт до границы, перевалку, и расходов на доставку к ТЭС по железной дороге). Зато на API2 и API4 в четвертом квартале 2020-го – первом квартале 2021-го цена на уголь колебалась в диапазоне $65–70 за тонну ", – пояснил он.

Поэтому искусственно заниженные цены на РСВ не позволяли тепловым станциям закупать импортный уголь, чтобы компенсировать падение производства электроэнергии на АЭС, которое произошло в четвертом квартале 2020 года, отметил он, что и стало причиной резкого уменьшения запасов угля на складах генерирующих компаний.

"При такой цене на РСВ тепловая генерация не могла купить уголь по импорту", – подытожил эксперт.

https://www.facebook.com/yuri.sakva/posts/3779790232099500

15 января нардеп от "Батьківщини", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил, что знергоблоки тепловых электростанций государственной компании "Центрэнерго" остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, в связи с чем планируются веерные отключения электроэнергии.

18 января "Укрэнерго" предупредила о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах тепловых электростанций (ТЭС). 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что на украинских угольных ТЭС на складах низкие запасы угля и в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа.

17 января Украина запросила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей, пишет "РБК-Украина".

Теги: уголь, энергетика, импорт, Укрэнерго, цены, электроэнергия, ТЭС, АЭС, Центрэнерго, электростанция, Юрий Саква, цена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В киевском ЦУМе открылась выставка персонажей популярного шоу "Маска"
В киевском ЦУМе открылась выставка персонажей популярного шоу "Маска"
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери
"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить
Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Кларенс-хаус обнародовал рецепт блинов и рассекретил любимую начинку жены принца Чарльза. Видео
Кларенс-хаус обнародовал рецепт блинов и рассекретил любимую начинку жены принца Чарльза. Видео
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
  "Отношение первой жены передалось дочке. Они в тандеме. И внучку поставили на ту же волну". Паперный рассказал, почему не общается с дочерью от первого брака
"Отношение первой жены передалось дочке. Они в тандеме. И внучку поставили на ту же волну". Паперный рассказал, почему не общается с дочерью от первого брака
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS