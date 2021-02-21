Оптовая цена электроэнергии в 2020 году не давала возможности ТЭС закупать дополнительные объемы угля – Саква

При цене электроэнергии на рынке на сутки вперед в прошлом году предприятия тепловой генерации не могли покупать импортный уголь, чтобы компенсировать дефицит, рассказал первый заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи, член наблюдательного совета "Донбассэнерго" Юрий Саква.

Средневзвешенная оптовая цена электроэнергии на рынке на сутки вперед в 2020 году была заниженной и не давала возможности тепловым электростанциям закупать дополнительные объемы угля, чтобы заместить производство на блоках АЭС, находившихся в затяжных ремонтах. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи, член наблюдательного совета "Донбассэнерго" Юрий Саква.

"Средневзвешенные цены на РCD в ОЭС Украины в 2020 году составили: первое полугодие – 1301 грн/МВт-ч, второе полугодие – 1398 грн/МВт-ч. Были ли эти цены на электричество ТЭС достаточными, чтобы закупить дополнительный уголь для замещения производства электроэнергии блоков АЭС? Однозначный ответ – нет", – сообщил эксперт.

Он отметил, что угля собственной добычи для компенсации работы АЭС недостаточно, поэтому единственным выходом был импорт топлива.

"Максимальная предельная цена угля для закупки по импорту в такой цене на электричество составляет примерно 1100 грн/т, или ~40 $/т (на калорийность 6000 и без затрат на доставку/фрахт до границы, перевалку, и расходов на доставку к ТЭС по железной дороге). Зато на API2 и API4 в четвертом квартале 2020-го – первом квартале 2021-го цена на уголь колебалась в диапазоне $65–70 за тонну ", – пояснил он.

Поэтому искусственно заниженные цены на РСВ не позволяли тепловым станциям закупать импортный уголь, чтобы компенсировать падение производства электроэнергии на АЭС, которое произошло в четвертом квартале 2020 года, отметил он, что и стало причиной резкого уменьшения запасов угля на складах генерирующих компаний.

"При такой цене на РСВ тепловая генерация не могла купить уголь по импорту", – подытожил эксперт.

15 января нардеп от "Батьківщини", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил, что знергоблоки тепловых электростанций государственной компании "Центрэнерго" остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, в связи с чем планируются веерные отключения электроэнергии.

18 января "Укрэнерго" предупредила о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах тепловых электростанций (ТЭС).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что на украинских угольных ТЭС на складах низкие запасы угля и в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа.

17 января Украина запросила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей, пишет "РБК-Украина".