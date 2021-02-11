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ДТЭК приветствует расследование и выявление реальных причин кризиса в энергетике – заявление компании

Текущий кризис на рынке электроэнергии – это следствие фундаментальных экономических ошибок по административному вмешательству в ценообразование и искажение европейских принципов регулирования, заявили в энергетической компании ДТЭК.

ДТЭК призвала украинские СМИ "сохранять информационную гигиену и не подыгрывать политически-мотивированным организациям"
ДТЭК призвала украинские СМИ "сохранять информационную гигиену и не подыгрывать политически-мотивированным организациям"
Фото: dtek.com

Компания ДТЭК убеждена в необходимости анализа фундаментальных причин кризисной ситуации на рынке электроэнергии и приветствует любые инициативы по поиску объективных причин сложившейся ситуации, говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой в СМИ 11 февраля.

"В украинских СМИ распространены политические заявления о якобы жалобе в АМКУ, которая направлена исключительно на дискредитацию одного участника рынка. Сообщения в СМИ подкрепляются прямыми обвинениями в якобы "искусственном дефиците электроэнергии" и "ситуации, угрожающей веерными отключениями электроэнергии". Подобные заявления носят политический характер и являются манипулятивными. Их цель – переложить ответственность за кризис в отрасли на одного участника рынка", – сказано в релизе.

ДТЭК призвала украинские СМИ "сохранять информационную гигиену и не подыгрывать политически-мотивированным организациям".

Компания подтверждает, что энергетическая отрасль находится в состоянии глубокого кризиса, из-за которого возрастает задолженность в энергосистеме, сокращаются затраты на ремонты и инвестиции в основное оборудование всех видов генерации в Украине. Как следствие, наблюдается рост аварийности и падение надежности энергоснабжения страны, отметили в ДТЭК.

"Текущий кризис на рынке электроэнергии – это следствие фундаментальных экономических ошибок по административному вмешательству в ценообразование и искажение европейских принципов регулирования, допущенных на протяжении 2019–2021 годов", – сообщили в компании.

Это привело к тому, что финансовый дефицит отрасли с момента запуска новой модели рынка в 2019 году уже превышает 50 млрд грн, подчеркнули в пресс-службе.

"Несмотря на такую исключительную критическую ситуацию в отрасли, тепловая генерация ДТЭК, отвечая на потребность энергосистемы в маневренных мощностях, уже несколько месяцев работает полным составом оборудования. Тепловая генерация вынуждена была работать сверх прогнозного баланса Минэнерго, так как АЭС не вышли вовремя из ремонтов и аварийно туда уходили в разгар осенне-зимнего периода. Это стало ключевой причиной значительного снижения запасов угля на ТЭС в январе", – пояснили в ДТЭК.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что на складах украинских угольных ТЭС низкие запасы угля и в случае необходимости будут запущены газомазутные блоки, а угольные блоки переведут на сжигание газа. 17 января Украина запросила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей, писало агентство "РБК-Украина". В "Центрэнерго" заявили 19 января, что причина нехватки угля – просчеты при планировании прогнозного баланса производства электроэнергии.

Теги: уголь, энергетика, АМКУ, ДТЭК, электроэнергия, ТЭС, энергосистема
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