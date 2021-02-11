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Кризис в энергосистеме искусственно создан усилиями НКРЭКУ – эксперт Центра Разумкова

Ошибочная политика Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, за год привела к возникновению на рынке 50 млрд грн долгов, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Владимир Омельченко: Началось ручное управление по сути рынком
Владимир Омельченко: Началось ручное управление по сути рынком
Фото: energoatom.com.ua

Нынешний кризис на энергетическом рынке Украины спровоцировала несбалансированная и неэффективная работа Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью каналу Ukrlife.TV.

"Почему же так случилось, что запасы были в октябре огромные, а вот сейчас ударили морозы и мы оказались с такой серьезной проблемой? В первую очередь, с моей точки зрения, тут сыграла роль достаточно несбалансированная работа НКРЭКУ", – сообщил эксперт.

Омельченко пояснил, что запущенный в 2019 году рынок электроэнергии просуществовал всего два-три месяца, после чего НКРЭКУ перевела его на ручной режим регулирования, внедрив множество ограничений и создав искусственные перекосы.

"Потом началось ручное управление по сути рынком. То есть ввели ограничения, ценовые ограничения. Сейчас постоянно вносятся изменения в правила рынка. Больше 50 изменений уже внесли с начала пуска рынка. И в результате этой ситуации у нас возник огромный дефицит финансовых средств у компаний, энергетических компаний, в первую очередь генерирующих компаний", – добавил Омельченко.

Такая ошибочная, по мнению эксперта, политика НКРЭКУ за год привела к возникновению на рынке 50 млрд грн долгов.

"В результате такой модели, естественно, у компании "Энергоатом" появился огромный дефицит финансирования, она не смогла провести вовремя ремонтную кампанию. В результате этого сейчас, в самый холодный период зимы пять блоков, это 5 ГВт мощностей, стоят и не работают, по сути в ремонтных работах находятся. А что это означает? Это означает, что стоят блоки, значит, больше начинают использовать угля", – добавил Омельченко.

Народный депутат от "Батьківщини", первый заместитель главы энергетического комитета Алексей Кучеренко 15 января заявил, что энергоблоки тепловых электростанций государственной компании "Центрэнерго" остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, в связи с чем планируются веерные отключения электроэнергии. 18 января "Укрэнерго" предупредила о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах тепловых электростанций (ТЭС).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что на складах украинских угольных ТЭС низкие запасы угля и в случае необходимости будут запущены газомазутные блоки, а угольные блоки переведут на сжигание газа. 17 января Украина запросила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей, писало агентство "РБК-Украина". В "Центрэнерго" заявили 19 января, что причина нехватки угля – просчеты при планировании прогнозного баланса производства электроэнергии.

Теги: уголь, энергетика, электроэнергия, ТЭС, Центрэнерго, НКРЭКУ, ремонт, Центр Разумкова, Владимир Омельченко, рынок, электростанция, энергосистема
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