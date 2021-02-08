Семья председателя НКРЭКУ открыла новый бизнес на следующий день после начала импорта электроэнергии – Наливайченко

Временная следственная комиссия Верховной Рады обратилась в Службу безопасности Украины и государственные контролирующие органы по проверке обстоятельств регистрации нового бизнеса семьи председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка, заявил нардеп от "Батьківщини" Валентин Наливайченко.

Валентин Наливайченко: В то время, когда национальный регулятор угрожает стране веерными отключениями, семья руководителя этого государственного органа открывает новый бизнес Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Родной брат главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка 4 января, на следующий день после начала импорта электроэнергии из Беларуси, зарегистрировал в Киеве новый бизнес – ООО "Интермидиари Трейд". Об этом сообщил в Facebook председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам выявления причин кризиса на энергетическом рынке, нардеп от "Батьківщини" Валентин Наливайченко.

"В то время, когда национальный регулятор угрожает стране веерными отключениями, семья руководителя этого государственного органа открывает новый бизнес. На следующий день, 4 января, после того, как первые киловатты из Беларуси зашли на украинский рынок, родной брат председателя НКРЭКУ Тарасюка регистрирует в Киеве новую компанию – ООО "Интермидиари Трейд", – написал политик.

Он добавил, что импорт стал возможен после того, как 16 декабря прошлого года НКРЭКУ за подписью Тарасюка приняла постановление, легализовавшее импортные контракты. По информации Наливайченко, новую компанию семьи Тарасюка возглавил давний бизнес-партнер главы НКРЭКУ Руслан Семка.

"ВСК уже обратилась в Службу безопасности Украины и в государственные контролирующие органы по проверке обстоятельств регистрации нового бизнеса семьи председателя НКРЭКУ. А именно: источник происхождения средств на открытие нового бизнеса? Осуществляет ли новая компания операции с торговлей электроэнергией? Имеет ли она хозяйственные отношения с известными нашей ВСК компаниями-импортерами?" – перечислил народный депутат.

Наливайченко сообщил, что ВСК готовит также обращение в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о новой проверке возможного конфликта интересов Тарасюка.

Тарасюк был назначен членом НКРЭКУ в октябре 2019 года. В ноябре того же года его избрали новым главой регулятора.

Впервые о бизнес-интересах семьи председателя НКРЭКУ в энергетике 10 сентября сообщил в Facebook бывший заместитель председателя комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции, экс-нардеп Борислав Береза.

В тот же день на сайте НКРЭКУ был опубликован проект постановления об аннулировании лицензии компании "Эф энд Эм Украина", а на ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована, писал "Главком".

В начале 2020 года в Верховной Раде была создана рабочая группа временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве национального регулятора. В начале октября 2020-го НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.