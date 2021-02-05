Арьев: Из России начали импортировать электроэнергию. Это вопрос к НКРЭКУ, "независимому" регулятору

С Россией у Украины не может быть прозрачных и прямых контрактов на поставку электроэнергии, заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

Владимир Арьев: Это оксюморон, есть такая литературная фигура Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

Решение об открытии импорта электроэнергии из России, которое поставило под угрозу энергетическую безопасность Украины, принял "так называемый независимый регулятор" – Национальная комиссия, осуществляющие государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, заявил в эфире телеканала "Прямий" народный депутат, член фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

"Уже из России начали импортировать электроэнергию. Это вопрос к НКРЭКУ, "независимому" регулятору, который открыл шлюз с первого числа", – заявил политик.

Он подчеркнул недопустимость торговли энергоресурсами со страной-агрессором.

"Европейскую солидарность" очень обеспокоила фраза о том, что можно поставлять газ напрямую из России по прозрачным контрактам. Россия, независимые владельцы и прозрачные контракты – это вещи, которые просто друг другу противоречат. Это оксюморон, есть такая литературная фигура", – добавил нардеп.

1 января на сайте НЭК "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году народный депутат от "Европейской солидарности", член межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины" Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Импорт электроэнергии стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, отмечал ZIK. По состоянию на март 2020 года 95% всех угольных шахт находились в простое.

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, чья поправка в законодательство позволила начать импорт, заявил, что это не угрожает безопасности Украины.