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Кризис на энергорынке возник по экономическим причинам – Витренко

Начиная с 15 февраля в Украине началась стабилизация ситуации с запасами угля на складах ТЭС, с 17 февраля постепенно накапливается запас топлива, рассказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

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Юрий Витренко: На данный момент запасы угля составляют 313 тыс. тонн
Юрий Витренко: На данный момент запасы угля составляют 313 тыс. тонн
Фото: ukraine30.com

Причины недостаточных объемов угля и нарушения сроков ремонтных кампаний на АЭС и ТЭС имеют экономический характер, в первую очередь это объясняется дефицитом средств на энергорынке. Об этом сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко во время заседания антикризисного энергетического штаба, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Причины как недостаточных объемов поставок угольной продукции, так и низкой эффективности проведения ремонтной кампании ТЭС и АЭС прежде всего имеют экономический характер. Обращаю на это внимание", – заявил и.о. министра.

Он добавил, что после 15 февраля ситуацию в энергосистеме удалось стабилизировать.

"Начиная с 15 февраля мы можем констатировать стабилизацию по ситуации с запасами на складах. С 17 февраля происходит постепенное накопление угля. В частности, среднесуточный объем поставки угля на все ТЭС Украины составляет 65 тыс. тонн, а среднее суточное потребление – 59 тыс. тонн. На данный момент запасы угля составляют 313 тыс. тонн. Причем налажены значительные объемы поставок на все тепловые электростанции", – добавил и.о. министра.

Витренко отметил, что для предотвращения повторения подобной ситуации в будущем нужны системные экономические решения на рынке электроэнергии.

"С этой целью министерство совместно с НКРЭКУ, Минфином, с участием МВФ уже работает над пакетом мер, которые позволят обеспечить устойчивое решение проблемы дефицита средств на рынке электрической энергии", – отметил Витренко.

В частности, речь идет о решении вопроса задолженности перед производителями из возобновляемых источников энергии и пересмотре принципов возложения специальных обязанностей на участников рынка.

15 января нардеп от "Батьківщини", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил, что знергоблоки тепловых электростанций государственной компании "Центрэнерго" остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, в связи с чем планируются веерные отключения электроэнергии.

18 января "Укрэнерго" предупредила о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах тепловых электростанций (ТЭС).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что на украинских угольных ТЭС на складах низкие запасы угля и в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа.

17 января Украина запросила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей, пишет "РБК-Украина".

Теги: уголь, электроэнергия, ТЭС, АЭС, Юрий Витренко, электростанция
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