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ПОЛИТИКА

Корниенко не исключает, что Рада снова может рассмотреть кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики

Сейчас продолжаются консультации внутри монобольшинства по поводу предложения кандидатуры Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики, сообщил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Витренко пытались назначить министром дважды
Витренко пытались назначить министром дважды
Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

На ближайшей пленарной неделе в Верховной Раде вновь могут рассмотреть вопрос назначения Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики. Об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге в Раде 23 февраля, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Теоретически – да. Кадровые вопросы идут вне повестки дня. Если в понедельник [1 марта] мы на заседании фракции определимся, что выносим снова кандидатуру Юрия Юрьевича, то будем выносить", – сказал нардеп.

Он сообщил, что сейчас продолжаются консультации внутри монобольшинства, поскольку именно "Слуга народа" должна предложить премьер-министру кандидатуру, о которой сможет договориться.

"Будет ли это господин Витренко или кто-то другой – будем работать над этим", – добавил политик.

На уточняющий вопрос, есть ли голоса за кандидатуру Витренко в "Слуге народа", Корниенко ответил, что пока "не считал". Он подчеркнул, что Витренко собираются назначить не только министром энергетики, а прежде всего первым вице-премьер-министром, поскольку "есть вопрос об усилении правительства".

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором "Нафтогазу". Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. За проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

21 декабря Кабмин назначил его врио министра энергетики.

25 января 2021 года Витренко снова проходил собеседование с фракцией "Слуга народа". Президент призвал поддержать его кандидатуру. 28 января премьер Денис Шмыгаль внес кандидатуру Витренко снова. Во время перерыва работы Верховной Рады представление рассмотрел и поддержал профильный комитет. Однако народные депутаты во второй раз не утвердили кандидатуру Витренко – за проголосовало 204 нардепа.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 февраля заявил, что кандидатуру Витренко могут в третий раз вынести на голосование в Раду.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Министерство энергетики, Юрий Витренко, Слуга народа, Александр Корниенко, Кабмин
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