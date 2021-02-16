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Витренко лишат статуса и.о. министра, если Рада третий раз провалит голосование за него

Если Верховная Рада в третий раз не проголосует за назначение Юрия Витренко министром по вопросам энергетики, то он лишится статуса исполняющего обязанности министра, а его место займет другой замминистра, сообщил нардеп фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха..

Голосование за назначение Витренко провалили уже два раза
Голосование за назначение Витренко провалили уже два раза
Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

Юрий Витренко будет лишен статуса исполняющего обязанности министра по вопросам энергетики, если Верховная Рада в третий раз провалит голосование за его кандидатуру. Об этом в комментарии LB.ua заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, нардеп фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха.

"Действительно, сегодня при рассмотрении закона №4531 была поддержана моя правка, запрещающий возложение обязанностей министра на человека, кандидатура которого была отклонена парламентом на соответствующую должность", – заявил он.

По его словам, поскольку закон не имеет обратной силы, после вступления в силу для Витренко начнется отсчет в 60 дней в статусе исполняющего обязанности с ограниченными полномочиями. И в случае, если его кандидатуру Рада провалит третий раз, правительство назначать другого исполняющего обязанности.

"Тогда нужно будет срочно определяться с новой кандидатурой и перевозлагать функции исполняющего обязанности на другое лицо, другого замминистра. Потому что Витренко – первый. Тогда можно положить эти обязанности на другого заместителя. Это, если зал не поддержит Витренко в третий раз. И тогда надо начать искать Кабмину другую кандидатуру на должность и. о.", – подчеркнул нардеп.

Однако это не помешает внесению кандидатуры Витренко в Раду снова, отметил Наталуха.

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором "Нафтогазу". Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. За проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

21 декабря Кабмин назначил его врио министра энергетики.

25 января 2021 года Витренко снова проходил собеседование с фракцией "Слуга народа". Президент призвал поддержать его кандидатуру. 28 января премьер Денис Шмыгаль внес кандидатуру Витренко снова. Во время перерыва работы Верховной Рады представление рассмотрел и поддержал профильный комитет. Однако народные депутаты второй раз не утвердили кандидатуру Витренко – проголосовало за 204 нардепа.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 февраля заявил, что кандидатуру Витренко могут третий раз вынести на голосование в Раду. Он отметил, что Витренко – лучший кандидат на эту должность, поэтому ведутся консультации с народными депутатами о его назначении.

Теги: Украина, депутаты, Министерство энергетики, голосование, Юрий Витренко
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