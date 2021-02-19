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Рада 23 февраля соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса Витренко – СМИ

По данным источников LB.ua, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что явка на внеочередное заседание Верховной Рады, где будут рассматривать вопрос и.о. министра энергетики Юрия Витренко, обязательная.

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Витренко пытались назначить министром два раза
Витренко пытались назначить министром два раза
Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Верховная Рада 23 февраля соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса относительно нынешнего и.о. министра энергетики Юрия Витренко. Об этом 19 февраля сообщило издание LB.ua со ссылкой на источники в парламентской фракции "Слуга народа".

Нардепов об очередном заседании проинформировал глава фракции Давид Арахамия, сказал собеседник.

"На 12.00. Явка обязательна", – сказал источник.

Согласно календарному плану пятой сессии Верховной Рады XI созыва, на 23 февраля запланирована работа нардепов с избирателями.

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором "Нафтогазу". Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. "За" проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

21 декабря Кабмин назначил его врио министра энергетики.

25 января 2021 года Витренко снова проходил собеседование с фракцией "Слуга народа". Президент призвал поддержать его кандидатуру. 28 января премьер Денис Шмыгаль внес кандидатуру Витренко снова. Во время перерыва работы Верховной Рады представление рассмотрел и поддержал профильный комитет. Однако народные депутаты во второй раз не утвердили кандидатуру Витренко – проголосовало "за" 204 нардепа.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 февраля заявил, что кандидатуру Витренко могут в третий раз вынести на голосование в Раду. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Министерство энергетики, Юрий Витренко, Слуга народа, Давид Арахамия
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