В "Слуге народа" подтвердили, что Рада соберется на внеочередное заседание 23 февраля. В повестке дня один вопрос

Первый замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко рассказал, что на внеочередном заседании 23 февраля парламентарии будут рассматривать закон о возобновлении конкурсов для отбора госслужащих, который ветировал президент Украины Владимир Зеленский.

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 23 февраля, сообщил в Telergam нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Заседание назначили на 12.00.

Как пишет "Укринформ", глава партии "Слуга народа" и замглавы этой парламентской фракции Александр Корниенко рассказал журналистам, что в повестке дня внеочередного заседания только один вопрос.

"Это о преодолении вето президента [Владимира Зеленского] или учета его предложений, я думаю, точнее, по законопроекту №4531, в котором регулируется вопрос так называемых исполняющих обязанности", – сказал он.

Корниненко пояснил, что осенью 2020 года Рада ограничила полномочия и.о. министра после 30 дней работы.

"Господин [и.о. министра энергетики Юрий] Витренко не может, например, делать бюджетные росписи. В случае Минэнерго это отражается на том, что он не может направить деньги на зарплату шахтерам. Президент предлагает навести порядок с этой ситуацией, вернуть возможность правительству назначать и.о. Мы понимаем, что в этом есть риски, поэтому есть следующий шаг, который уже будут предлагать депутаты, сейчас обсуждается, – это ограничить деятельность и.о. таким образом, что этих полномочий, которые есть у министра, у и.о. не будет, но они будут выполняться или коллегиально Кабмином, или премьер-министром", – сказал Корниенко.

Согласно календарному плану пятой сессии Верховной Рады XI созыва, на 23 февраля запланирована работа нардепов с избирателями.

Рада 16 февраля во втором чтении и в целом приняла законопроект №4531 о возобновлении конкурсов для отбора госслужащих. За проголосовали 289 народных депутатов. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля, в тот же день закон передали на подпись Зеленскому. Президент наложил вето и вернул закон в Раду со своими замечаниями на следующий день. Зеленский предлагает убрать из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором "Нафтогазу". Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

21 декабря Кабмин назначил его врио министра энергетики.

Перед этим, на заседании 17 декабря 2020-го и после – 28 января 2021-го Рада дважды провалила голосование за назначение Витренко на пост вице-премьера, хотя Зеленский призывал нардепов от "Слуги народа" поддержать назначение. Глава Офиса президента Андрей Ермак не исключает, что будет третья попытка голосования за Витренко в Раде.