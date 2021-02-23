В Минэнерго Украины хотят вернуть единую платежку на газ и его доставку

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предлагает изменить принципы формирования тарифов.

Витренко заявил, что в министерстве работают над тем, чтобы тариф на распределение газа не был в одних регионах выше, чем в других Фото: depositphotos.com

В Украине могут снова ввести единую платежку за газ и его распределение, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в Facebook.

Витренко предлагает изменить принципы формирования тарифов, чтобы потребители были уверены в том, что на них не перекладывают неэффективность работы операторов сетей.

"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, – это переход на одну платежку за газ и распределение, при этом чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше, чем в других", – сообщил Витренко

В числе других планов министерства он назвал также автоматический обмен данными между системой начисления монетизированных субсидий и системами выставления счетов за коммунальные услуги. "Так и государство, и потребитель смогут легко контролировать, какую часть счета покрывает субсидия", – отметил он.

В октябре 2019 года НКРЭКУ изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. С января 2020 года плата за доставку удалена со счетов за газ. Все потребители получают отдельные счета: один за газ, второй – за его доставку. Плата за доставку газа зависит от объема потребления за предыдущий год, разделенного на 12 равных платежей. Например, если в прошлом году клиент потребил 120 м³ газа, то в этом году он должен будет ежемесячно оплачивать доставку 10 м³.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

30 января Нацкомиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ограничила тарифы 13 компаний на распределение газа цифрой в 1,79 грн за 1 м³ в месяц без НДС. В феврале газсбыты снизили цену на газ для населения за январь, 31 газоснабжающая компания установила ее на уровне предельной – 6,99 грн за 1 м³.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа. С 1 января Кабмин отменил льготный тариф в 90 коп. /кВт-час на первые 100 киловатт электроэнергии для населения.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков.