Государству переданы активы аграрной компании с российским собственником стоимостью 5,4 млрд грн

Общая сумма арестованных активов составляет 5,4 млрд грн.

По данным следствия, речь идет об ООО "Совместное украинско-российское предприятие "Алтай", которое занимается производством сельхозпродукции.

Бенефициарным собственником и получателем доходов от него является гражданин Российской Федерации.

Досудебное расследование ведется по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

Накануне пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что решение о передаче АРМА доли в уставном капитале ООО "Совместное украинско-российское предприятие Алтай" в размере 25% принял Ленинский районный суд. Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре.

По данным реестра, у компании четыре собственника с равными долями, один из них – россиянин Виталий Капинус.