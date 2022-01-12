Гривна подешевела ко всем основным валютам

Курс гривны к доллару упал с 27,50 грн/$ до 27,51 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару упал с 27,50 грн/$ до 27,51 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на пять копеек: с 31,12 грн/€ до 31,17 грн/€.

К российскому рублю гривна упала с 3,66 грн/10 руб. до 3,67 грн/10 руб.