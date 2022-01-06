Гривна резко подешевела относительно основных валют

Курс гривны к доллару упал на 16 копеек: с 27,30 грн/$ до 27,46 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 27 копеек: с 30,77 грн/€ до 31,04 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю остался на уровне 3,62 грн/10 руб.