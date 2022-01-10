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Гривна продолжает падать относительно доллара и евро

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Гривна падает к доллару
Гривна падает к доллару
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 10 января.

Курс гривны к доллару упал с 27,46 грн/$ до 27,5 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела с 31,04 грн/€ до 31,11 грн/€.

К российскому рублю гривна подросла с 3,62 грн/10 руб. до 3,6 грн/10 руб.

Теги: евро, валюта, гривна, НБУ, доллар, курс валют, Нацбанк, курс доллара, курс гривны, курс евро
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