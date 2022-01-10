Гривна продолжает падать относительно доллара и евро

Гривна падает к доллару Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару упал с 27,46 грн/$ до 27,5 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела с 31,04 грн/€ до 31,11 грн/€.

К российскому рублю гривна подросла с 3,62 грн/10 руб. до 3,6 грн/10 руб.